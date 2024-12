Jamil Hassan, një nga njerëzit më të frikshëm në regjimin sirian të Bashar al-Assad, i kërkuar për torturimin dhe vrasjen e civilëve, po dridhej teksa po zbriste shkallët e bllokut të tij të apartamenteve.

Pasi doli nga rezidenca e tij, 72-vjeçari hipi në një makinë me familjen e tij dhe një grusht roje sigurie, teksa mbanin vetëm disa valixhe mes tyre.

“E dija që në momentin që i pashë të iknin se Assad kishte rënë”, tha fqinja e tij.

“Kur hymë në banesën e Hassanit disa ditë më vonë, shenjat e largimit të nxituar të familjes ishin kudo. Në frigorifer ishte një tortë me karota gjysmë e ngrënë me një thikë ende në pjatë. Shtretërit ishin të mbushur me rroba dhe kuti këpucësh bosh. Lulet e vyshkura në një vazo në dhomën e ngrënies dhe kupat dhe pjatat ishin lënë të thaheshin pranë lavamanit”, shkruan BBC në raportimin e saj.

Hassan, i referuar si “kasapi” nga shumë civilë në rrugën e tij, ishte një nga zbatuesit më kërcënues të Assadit. Ai drejtoi Inteligjencën e Forcave Ajrore dhe mbikëqyri një rrjet ambientesh paraburgimi, duke përfshirë burgun famëkeq Mezzeh, ku të burgosurit torturoheshin ditë pas dite.

Ai është një nga shumë figura të larta të regjimit të kërkuar ose të sanksionuar në mbarë botën që kanë braktisur shtëpitë e tyre në zonat e pasura të Damaskut dhe janë zhdukur.

Gjetja e këtyre njerëzve që sunduan Sirinë me grusht të hekurt do të jetë e vështirë. Disa kanë frikë se do të arrijnë marrëveshje politike jashtë vendit dhe do t’i shmangen drejtësisë.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS), i cili udhëhoqi fushatën për rrëzimin e regjimit, është zotuar se do t’i kërkojë ata brenda Sirisë. Rebelët e lidhur me grupin tani pushtojnë banesën e Hassanit dhe një shënim i shkruar me dorë në derën e përparme i paralajmëron njerëzit të mos hyjnë.