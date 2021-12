Këngëtarja e njohur dhe ish-banorja e “Big Brother VIP”, Fifi ka zhvilluar një pyetësor me ndjekësit në rrjetet e tyre sociale.

Njëra prej pyetjeve ishte se çfarë i ka dhembur më shumë kur ka dal nga shtëpia më e famshme në Shqipëri dhe Fifi si gjithmonë është përgjigjur pa dorashka.

“Rrugëtimi im ka bo që ca njerëz të iknin vetë nga lista e fake friendsa-ve, kjo më ka bo mu ni mirë në fakt.Ç’ka më ka dhimt, janë goditjet që kanë marrë njerëzit e mi. Duke i ofendu, sharë, fyer e torturu.

Mesazhe prej më të shpifurave, mesazhe super negative, mos të them edhe kërcënuese.

Nuk pretendoj të më duan të gjithë se do ishte stupid, po të shkonin deri në atë pikë as atë se besoja kurrë.”

Rikujtojmë se kur u kthye në spektakël për të folur mbi eksperiencën e saj, ajo u pyet nga Arbana , se çfarë fitoi nga kjo pjesmarrje dhe Fifi e ka një përgjigje.

Ajo postoi në rrjetin social Instagram se ajo çfarë fitoi është dashuria e njerëzve.

@iamflorimumajesi @klajdiharuni @iambrunooooo

Ju du sot , dje dhe neser ju kam permen gjithe kohen atje brenda.. sekond , minute e ore . Dite pas dite .. por nje gje kam harru… me ju falenderu !

Gabimi im . Me falni .

Faleminderit , faleminderit , Faleminderit !

Jeni Shpija jem .. qetesia e shpirtit

@arbanao ne prime pasi dola me pyete ca fitove nga eksperienca @bigbrotheralb_vip …

Pergjigjen po ta jap sot shpirt .. kam fitu Dashnine ma t’madhe n’bote , emocion dhe jetë .. Faleminderit edhe ty per cdo gje

/b.h