Dashi

Këtë javë do të keni zotime që do t’ju kërkojnë të merrni një vendim në lidhje me disa prona. Duhet të hiqni dorë nga blerjet tuaja dhe të ndryshoni planet për shkak të disa rrethanave të reja. Një lajm ose situatë e pakëndshme do t’ju kërkojë të merrni një vendim të shpejtë që do të jetë kundër dëshirës dhe vullnetit tuaj. Java do të jetë e pafavorshme për veprimet që lidhen me një çështje gjyqësore. Do të keni një kohë të favorshme për të përfunduar një angazhim që zgjati më shumë sesa pritej. Disa prej jush do të jenë të kënaqur me paratë e marra nga qiraja, pensioni, ndihma sociale ose nga një trashëgimi. Një mik do t’ju përfshijë në problemet e tij, të cilat vazhdojnë për një kohë të gjatë dhe pa asnjë përparim në zgjidhjen e tyre. Këshillat tuaja nuk i ndihmojnë, për shkak të kokëfortësisë dhe mosgatishmërisë së tyre për të pranuar realitetin ashtu siç është. Java do të jetë e favorshme për udhëtimet për arsye familjare, për dashuri ose përvoja romantike. Djemtë dhe vajzat do të marrin një ofertë ose ftesë, e cila do të duhet të mendohet shumë mirë para se të jepni përgjigjen tuaj. Mos u ngutni dhe bëni kujdes! Burrat do të presin veprime dhe vendime konkrete nga njerëzit që janë të afërmit, miqtë ose kolegë të tyre. Kjo mund të krijojë një farë ankthi, shqetësimi ose padurimi. Gratë do të kenë një javë të shkëlqyer, me mundësi të reja për përparim, njohje të reja me njerëz interesantë dhe një surprizë të papritur.

Demi

Keni një javë para jush në të cilën do të jeni të lumtur me paratë, të cilat do të vijnë përmes realizimit të një ideje që do ta kryeni me një mik. Gjatë këtyre ditëve do të keni kontakte, biseda ose angazhime të tjera serioze në lidhje me një fëmijë ose të ri që do t’ju kërkojë të planifikoni veprimet tuaja paraprakisht. Disa njerëz do të luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj, gjë që do të ketë një ndikim serioz në veprimet dhe vendimet tuaja. Bëni kujdes me vendimet tuaja emocionale këtë javë, sepse korrigjimi i tyre do të jetë pothuajse i pamundur dhe do të kenë pasoja afatgjate. Mos u ngutni dhe mos u impresiononi nga një ofertë në lidhje me një fitim të mundshëm ose ndonjë përfitim financiar. Djemtë dhe vajzat do të jenë në gjendje të arrijnë një marrëveshje të rëndësishme, të marrin një dokument ose një kontratë në lidhje me arsimimin ose karrierën e tyre. Burrat do të kenë nevojë për dashuri dhe vëmendje për të ruajtur vetëbesimin e tyre gjatë kësaj periudhe të vështirë. Gratë do të kenë një javë me plot surpriza që do të lidhen me planet personale ose me një ngjarje specifike.

Binjakët

Këtë javë do të përjetoni disa ngjarje të këndshme që do të reflektojnë mirë në gjendjen shpirtërore dhe vetëvlerësimin tuaj. Për disa prej jush, ato do të lidhen me para ose me një dokument financiar. Gjatë javës, mund të shqetësoheni për fillimin ose zhvillimin e një problemi shëndetësor të një të afërmi ose miku. Gjithçka do të ndodhë shumë shpejt dhe do të keni një zhvillim të papritur. Shmangni konfliktet me një fëmijë ose të ri në familje, pasi do të hasni rezistencë ose do të përjetoni një shfaqje të pakëndshme të kokëfortësisë. Do të kënaqeni duke u takuar dhe duke biseduar me njerëz të afërt dhe të largët. Mund të takoni miqtë tuaj të vjetër, por gjithashtu mund ta mbani mend javën për njohje të reja. Djemtë dhe vajzat do të mbështeten në një situatë të caktuar për ndihmë tek një burrë nga familja ose tek dikush që ka një pozitë të lartë në shoqëri. Burrat do përjetojnë gëzime në familjet e tyre. Gratë do ta kenë të vështirë të kryejnë detyrat e tyre të reja, sepse shumë punë nga java e kaluar do të presin të përfundojnë.

Gaforrja

Këtë javë do të keni pritshmëri më të larta në lidhje me ngjarjet në jetën e një fëmije. Ju do të mërziteni nga premtimet e thyera, ose nga dikush mund t’ju bëjë të besoni në një gënjeshtër. Gjatë këtyre ditëve, shumë do të gëzohen me para ose lajme të mira, të cilat në shumicën e rasteve do të vijnë përmes një personi që njihni. Shmangni problemet e të tjerëve, pasi ndikimi ose ndihma juaj në këtë situatë do të jetë e parëndësishme. Shprehja e xhelozisë në lidhjen tuaj mund të forcojnë marrëdhënien, por gjithçka duhet të jetë në masë dhe të mos ngatërroni xhelozinë me dëshirën për kontroll mbi partnerin tuaj. Gjatë javës do të keni një zhvillim interesant të marrëdhënieve romantike. Në përgjithësi, kjo do të jetë një javë e favorshme për arritjen e rezultateve reale në punë ose angazhime. Djemtë dhe vajzat do të kalojnë një javë shumë stresuese, konfuzioni ose ankthi për të ardhmen. Burrat do të kenë shumë punë, me angazhime të reja dhe disa detyra të vjetra. Gratë do të përpiqen të mobilojnë shtëpinë e tyre me ide të reja, por do t’ju duhet ndihmë. Këtë javë, anëtarët e familjes do të mbështeten tek ju në shumë mënyra.

Luani

Këtë javë do të habiteni nga lajmet e papritura ose një ofertë nga miqtë. Gjatë këtyre ditëve, njohje të reja janë të mundshme dhe do të sjellin emocione dhe plane në jetën tuaj. Në përgjithësi, këtë javë mund të prisni ngjarje interesante në lidhje me njerëz që do të sjellin gjallëri në jetën tuaj. Ju do të kënaqeni ose befasoheni nga një dokument ose një lajm, të cilin do ta merrni online. Java do të jetë shumë e ngarkuar në punën tuaj dhe rezultatet nuk do t’ju kënaqin, pasi ju e dini që mund të arrini më shumë. Shumë do të kthehen në një punë ose biznes nga e kaluara e tyre që tani do të jetë e rëndësishme dhe e dobishme. Gjatë javës mund të prisni takime dhe ftesa për mbledhje në raste të ndryshme, të cilat do t’ju bashkojnë me njerëzit që ju pëlqejnë. Në dashuri, është e mundur të takoni ose zhvilloni një marrëdhënie me një partner nga një vend tjetër. Kjo javë për disa prej jush do të sjellë mundësinë për një pozicion të ri në vendin e punës, duke filluar një biznes të ri ose duke blerë produkte të reja. Gjatë javës, shumë do të udhëtojnë për të marrë një dokument ose për të biseduar me njerëz nga një vend tjetër. Djemtë dhe vajzat do të ndahen nga partnerët për arsye të ndryshme. Burrat do të presin një konfirmim ose propozim në lidhje me punën, biznesin apo një çështje të rëndësishme familjare. Gratë do të komunikojnë me mikeshat e tyre dhe do të jetë interesant shkëmbimi i informacioneve.

Virgjëresha

Këtë javë do të përfshiheni në disa probleme në lidhje me një dokument, informacion të marrë gabimisht apo lajm të rremë. Nuk duhet të grindeni ose të krijoni tensione për çështje të cilat nuk keni informacion ose njohuri të mjaftueshme, por flisni me qetësi me njerëzit dhe kërkojuni atyre të shpjegojnë më me kujdes atë që ju shqetëson. Java do të mbahet mend për shumë ngjarje të ndryshme, zhvillimi i të cilave mund të jetë dinamik. Kjo mund ta bëjë të vështirë për ju të reagoni siç duhet ose të organizoni reagimet tuaja. Do të keni një kohë të mirë për të zhvilluar projektet tuaja profesionale ose të biznesit. Në shumicën e rasteve, do të mbështeteni në njohuritë tuaja ose kontaktet me njerëzit që tashmë i njihni. Mund të keni një shans për një punë të re, natyra e së cilës ju kënaq, por paga është e pamjaftueshme për ju. Kjo javë do të jetë e vështirë për dashurinë dhe marrëdhënien tuaj romantike, veçanërisht nëse jeni duke u përpjekur të ringjallni një marrëdhënie të dëmtuar ose të rifilloni marrëdhënien tuaj me një person i cili tashmë ka nisur një rrugë të re në jetë. Djemtë dhe vajzat do të kenë një rast për t’u argëtuar dhe për të përjetuar emocione të këndshme. Burrat do të kenë një kohë të mirë për të udhëtuar ose për t`u argëtuar. Gratë do të kenë një periudhë të rëndësishme në jetën e tyre, kur përmes një vendimi të mençur mund të fillojnë një rrugë të re zhvillimi, në fund të së cilës i presin suksese të rëndësishme.

Peshorja

Këtë javë do të kaloni më shumë kohë duke përfunduar gjërat që shqetësojnë pjesëtarët në familjen tuaj. Do të jetë e vështirë të bindësh të tjerët për saktësinë e mendimit tënd. Kjo javë premton të jetë interesante për jetën tuaj të dashurisë, pavarësisht nga statusi juaj, takimet romantike dhe përvojat intime janë të mundshme. Java do të jetë e favorshme për zhvillimin e planeve tuaja profesionale dhe të biznesit, për stabilizimin e vendit tuaj të punës. Shumë prej jush do të marrin një ofertë për një punë më të paguar, mos u nxitoni me vendimin dhe përgjigjen tuaj, vetëm për shkak të pagës së lartë. Gjatë javës do të merrni lajme të rëndësishme në lidhje me një të ri që mund të jetë nipi, vëllai ose miku juaj. Djemtë dhe vajzat do të duhet t’i japin një përgjigje të prerë një propozimi që sjell ndryshime të mëdha në jetë. Burrat duhet të shqetësohen më shumë për shëndetin e tyre fizik dhe mendor. Ngarkesa e punës në jetën tuaj do të rritet dhe ju patjetër duhet të jeni në gjendje të mirë. Gratë do të jenë të lumtura me blerjen e shtëpisë së tyre apo për zhvillimin e një ideje të re në lidhje me biznesin.

Akrepi

Këtë javë do të jeni pesimistë. Do të jeni të prirur për mosbesim, dyshim në veprimet dhe fjalët e njerëzve përreth jush. Shpenzimet ose angazhimet e papritura do të krijojnë tension të padëshiruar për ju. Kjo nuk do të jetë për shkak të vështirësisë ose kompleksitetit të tyre, por sepse nuk do të jeni të qëndrueshëm mendërisht dhe emocionalisht këtë javë. Në terma financiarë, të gjitha llojet e ngjarjeve dhe situatave të papritura janë të mundshme. Zhvillimi i marrëdhënieve tuaja familjare do të varet gjithashtu nga gjendja juaj emocionale. Aty ku do lindin konflikte do të jenë pikërisht për shkak të mungesës së durimit, mirëkuptimit dhe ndjeshmërisë, kryesisht nga ana juaj. Marrëdhëniet personale do të jenë delikate. Java do të jetë e favorshme për udhëtime, pavarësisht nga qëllimi. Bëni kujdes me bagazhet ose dokumentet, kontrolloni çdo detaj të rëndësishëm rreth udhëtimit tuaj. Djemtë dhe vajzat do të përballen me disa telashe dhe probleme që do t’u tregojnë atyre se kanë ende shumë për të mësuar në këtë jetë. Burrat do të jenë lehtësiht të manipulueshëm. Gratë do të kenë punë të rëndësishme për të bërë me mikeshat e tyre.

Shigjetari

Keni përpara një javë në të cilën duhet të keni kujdes se çfarë thoni, sepse mund të dëmtoni veten me fjalë të pamatura ose të nxituara. Në përgjithësi, nëse do të keni sukses ose do të humbisni këtë javë, do të varet plotësisht nga ju. Gjatë këtyre ditëve, injoroni përpjekjet për t`u manipuluar ose ndikuar negativisht nga njerëz që kanë tendencë të shohin vetëm probleme në jetë. Kjo do të jetë një javë në të cilën do të duhet të keni kujdes me planet dhe pritshmëritë që lidhen me njerëzit në familjen tuaj. Ngjarjet do të kenë një zhvillim krejtësisht të ndryshëm, por në çdo rast ato do të ndikojnë në të ardhmen tuaj. Disa prej jush mund të vihen nën një stres emocional për shkak të ngjarjeve të pakëndshme në jetën e një të afërmi ose miku të ngushtë. Problemet e punës do të shkaktojnë shumë tension në shtëpi dhe në marrëdhëniet tuaja familjare. Shmangni dhënien e pajisjeve dhe sendeve personale njerëzve të tjerë edhe nëse ata janë miqtë tuaj, pasi do të kenë disa probleme. Djemtë dhe vajzat do të kenë mundësinë të shtojnë para në buxhetin e tyre personal. Burrat duhet të mbrohen nga aksidentet për shkak të pakujdesisë, nxitimit ose vetëbesimit të tepruar. Gratë duhet të kenë kujdes nga thashethemet ose bisedat e pakëndshme pas shpine.

Bricjapi

Këtë javë do të jeni entuziastë për një propozim ose shfaqjen e një mundësie të re për të zhvilluar punët tuaja personale. Sidoqoftë, është mirë të jesh realist, të marrësh parasysh aftësitë, njohuritë dhe burimet që ke për një ndryshim apo risi në jetën tënde. Paratë që shumica prej jush do të marrin këtë javë do të vijnë kryesisht përmes punës, transaksioneve të biznesit, transfertave bankare ose qirasë. Gjatë këtyre ditëve ju mund të prisni mysafirë në shtëpinë tuaj, një ftesë për një takim dhe nuk do të ketë ndonjë arsye specifike për këtë. Do të keni disa biseda serioze, pasi do të duhet të merrni vendime të rëndësishme. Ju do të duhet të kujdeseni ose të diskutoni për shëndetin e një të afërmi. Ai ose ajo mund të marrë trajtim këtë javë për një problem shëndetësor dhe fokusi juaj duhet të jetë në gjërat që janë të rëndësishme për familjen tuaj. Do të keni një javë të favorshme për të udhëtuar dhe për të zhvilluar kontakte të dobishme me njerëz nga një qytet apo vend tjetër. Djemtë dhe vajzat do të duan të argëtohen këtë javë, duke u dhënë përparësi gjërave të këndshme në jetë dhe duke injoruar problemet që janë shumë të komplikuara për t’u zgjidhur në këtë fazë. Burrat do të kenë mundësinë të fitojnë para shtesë për buxhetin e tyre personal ose familjar dhe do të kenë mundësi për punë shtesë nëse po kërkoni. Gratë do të jenë të paqarta dhe do ta kenë të vështirë të marrin vendime të rëndësishme, përveç nëse presioni është shumë i madh.

Ujori

Keni një javë para jush në të cilën do të kaloni nëpër gjendje të ndryshme emocionale. Gjendja juaj e paqëndrueshme mund të jetë baza e disa prej veprimeve dhe vendimeve tuaja të çuditshme. Ngjarjet ose veprimet e disa njerëzve do të kenë një ndikim të fortë tek ju. Gjatë kësaj jave, kontradiktat në marrëdhënien tuaj me një anëtar të familjes mund të përshkallëzohen në një konflikt të pakëndshëm. Zhvillimi i tij do të jetë i ndryshëm për secilin prej jush, por sa më shpejt ta përfundoni atë, aq më mirë për të rivendosur harmoninë në shtëpinë tuaj. Probleme të papritura shëndetësore ose lajme në lidhje me shëndetin e njerëzve që njihni janë të mundshme këtë javë. Incidentet e pakujdesisë, nxitimit ose besimit të tepërt nuk përjashtohen. Marrëdhëniet tuaja do të jenë të paqëndrueshme për shkak të padurimit, nervozizmit ose ndjeshmërisë së tyre të tepërt në kohë. Jini të kujdesshëm në gjithçka që lidhet me paratë, ose ofertat joshëse që mund t’i merrni përmes telefonit ose përmes një lloj reklame. Djemtë dhe vajzat do të duhet të tregojnë më shumë përgjegjësi për çështjet familjare, pavarësisht nga mosha e tyre. Burrat do të vendosin për përmirësimin e disa gjërave në shtëpi, instalimin e pajisjeve të reja, riparimet që mund të bëhen në një kohë të shkurtër. Gratë do të kërkojnë ndihmë në zgjidhjen e një problemi në të cilin përfshihen njerëz të tjerë. Është mirë që të jeni të vetëdijshëm për aftësitë tuaja dhe të mos e ngarkoni veten me gjëra për të cilat nuk keni informacione.

Peshqit

Këtë javë shumica prej jush do të kenë shpresa në lidhje me detyra ose aktivitete specifike në punë ose në biznesin tuaj. Shumë nga idetë dhe planet do të kenë mundësinë të realizohen dhe nuk do ju mungojë fati. Gjatë këtyre ditëve do të keni mundësinë të krijoni njohje të reja, si dhe të zhvilloni ato të krijuara tashmë. E mira është që këtë javë do të jeni të gatshëm t`i pranoni njerëzit ashtu siç janë. Do të jetë interesante për ju të mësoni për gjërat e reja që ata sjellin me vete. Java do të jetë e favorshme për zhvillimin e marrëdhënies tuaj të dashurisë, por marrëdhëniet problematike do të vazhdojnë të jenë problematike. Do të jetë e rëndësishme gjatë këtyre ditëve të jesh i durueshëm. Një bisedë e rëndësishme me një person të mençur do t’ju bëjë të mendoni për stilin e jetës tuaj në përgjithësi. Kjo do të jetë një javë e rëndësishme në të cilën do të jetë mirë të mësoni nga përvojat e të tjerëve. Prisni ngjarje interesante në jetën e njerëzve që jetojnë ose punojnë në një qytet tjetër. Burrat do të duhet të bëjnë kompromise të vështira gjatë këtyre ditëve. Veprimet e grave do të diktohen nga interesat familjare, pavarësisht nëse keni pëlqimin ose besimin në atë që duhet të bëni gjatë këtyre ditëve.