Ish-presidenti Ilir Meta, në intervistën për emisionin Opinion në Tv Klan, nga qelia, u pyet nëse rakordon veprimet me Monika Kryemadhin, pasi janë bashkë të pandehurit.
Meta deklaroi se ndarja përfundimtare politike me zonjën Kryemadhi ka ndodhur, kur është marrë vendim nga ajo, për djegien e mandateve të LSI-së në shkurt 2019.
PYETJE: A rakordoni me procesin tuaj me Znj. Kryemadhi që akuzohet bashkë me ju?
PËRGJIGJE: Ndarja jonë reale politike ka nisur me vendimin e saj të njëanshëm për djegien e mandateve të LSI në shkurt 2019.
Kjo ndarje politike u bë përfundimtare nga 21 Nëntori 2023 dhe më 27 Prill 2024 kur u bë Konventa Kombëtare e Partisë së Lirisë. Djegia e mandateve të LSI më vendosi vërtet në cep pasi mbeta President, i vetëm, përballë një Kuvendi me 122 mandate që çdo minutë mund të më shkarkonte.
Shtoji kësaj situate edhe grupin e strukturuar diplomatik të asaj kohe. Por atë ditë që vura dorën mbi Kushtetutë si President, u betova se jo vetëm do ta mbroja Kushtetutën me çdo çmim e në çdo rrethanë, por edhe se do ta përfundoja të plotë deri ditën e fundit mandatin, ashtu siç ndodhi.
Tani që t’iu përgjigjem pa asnjë ekuivok. Nuk ekziston asnjë rakordim midis meje dhe Znj. Kryemadhi, as për procesin gjyqësor dhe për asgjë tjetër.
Po kështu, përgjegjësitë tona ligjore janë shumë të ndara edhe pse prokurorët duan të na bashkojnë në këtë proces në mënyrë shumë të sforcuar, sepse përgjegjësia penale është individuale.
Lidhur me çështjen CEZ-DIA, Znj. Kryemadhi nuk ka asnjë lidhje.
Lidhur me lobimet për McKeon Group, ajo nuk ka asnjë lidhje, pasi është çështje ku jam përfshirë vetëm unë me kërkesën dashamirëse të Vangjel Tavos në atë kohë.
Vetë autoritetet amerikane e çmontuan shpifjen e 1 milion dollarëve të botuar nga Mother Jones dhe Austri, etj. Është provuar se ka vetëm një pagesë të ligjshme 15 mijë dollarë dhe kjo përmes bankës dhe me vendim të Kryesisë së LSI.
Lidhur me marrëveshjen LSI – GSIS ajo është shumë precize dhe unë nuk kam asnjë firmë apo autorizim për pagesa. Sidoqoftë, marr çdo përgjegjësi ligjore për këtë marrëveshje deri në prill 2017 kur kam dhënë dorëheqje nga Kryetar i LSI pas zgjedhjes si President i Republikës, sipas obligimeve të statutit të LSI.
Vetëm prokurorët politikë mund t’u kërkojnë të dhëna autoriteteve amerikane për këtë marrëveshje me LSI, për Ilir Metën, si Kryetar i saj deri në vitin 2018 (!!!).
Po kështu, vetëm prokurorët politikë mund t’i gënjejnë zyrtarisht autoritetet amerikane të drejtësisë siç është letërporosia e 11 Marsit 2025, se gjoja ata kishin provuar se i pandehuri Ilir Meta ka përdorur 3 karta amerikane (!!!).
Nëse ata provojnë gjatë gjyqit se unë kam përdorur ndonjëherë një kartë shqiptare e jo amerikane apo afrikane, iki përgjithmonë nga politika dhe jeta publike.
Pra në akuzën prej 220 faqesh janë vetëm 30 faqe për CEZ-DIA plot gënjeshtra dhe asgjë tjetër për mua.
Subjekti i posaçëm për deklarimin e shpenzimeve apo pasurisë mban përgjegjësi penale vetëm për ato që deklaron vetë dhe jo personi i lidhur me të, i cili mban vetë përgjegjësi për çfarë deklaron.
Nuk ekziston asnjë shpenzim i padeklaruar nga unë.
Znj. Kryemadhi dhe nëna e saj kanë patur shumë të ardhura të ligjshme dhe pasuri të patundshme që janë publike.
Unë kurrë nuk jam përzjerë me llogaritë dhe interesat e tyre, aq më tepër të kushërirave dhe kushërinjve të tyre.
Sidoqoftë ato kanë avokatët e tyre.
Po kështu, asgjëkundi në akuzë pas çështjes CEZ-DIA, nuk ekziston asnjë veprim, e-mail, sms e imja për të gjitha episodet e përfshira.
Thjesht “telefon i prishur”.
Natyrisht edhe ëndrra e parealizuar për të krijuar prova penale, këtu përmes izolimit ekstrem e provokimeve ordinere.
Sidoqoftë, i falenderoj për vettingun 34-vjeçar që më kanë bërë.
