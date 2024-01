Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Shëngjin ku do të mbahet takimi dy ditor “retreat” i kabinetit qeveritar.

Mbledhja do të nisë me fjalën e kryeministrit Edi Rama, i cili pritet të kalojë “në sitë” punën e ministrave përgjatë vitit 2023 dhe të vendosë objektivat e vitit 2024.

Më pas, Sekretari i Përgjithshënm i PS-së, Blendi Klosi do të flasë mbi procesin e ripërtëritjes në parti dhe problematikat. Fjala e tij do të pasohët nga ajo e Çuçit, kreut të Grupit Parlamentar mbi problematikat e punës së Parlamentit.

Në orën 13:00 deri në orën 14:30 do të ketë një drekë me konkluzionet e pjesës së parë.

Në orën 15:00 do të fillojnë prezantimet nga:

Administrata Publike (Analiza dhe rezultatet e sondazheve për burimet njerëzore/propozimet për ndryshim) – Prezanton Adea Pirdeni

Inovacioni (Objektivat e Agjencisë së Inovacionit për vitin 2024 dhe funksionimi i netëorkut) – Prezanton Enkeleda Imeraj

Shërbimet (Mbi procesin e deregulimit të shërbimeve) – Prezanton Delina Ibrahimaj

Projekti pilot i regjistrimit të tokës – Prezanton Enertil Canaj

Lidhur me prezantimet do të ketë një diskutime me pyejte përgjigje.

Më pas përr rreth 5 orë do të zhvillohet Debat në katër blloqet e qeverisjes mbi problematikat e trashëguara të 2023, objektivat e 2024 dhe ndarja e kompetencave të zëvendësministrave për t’u deleguar nga ministrat menjëherë pas retreat-it.

Agjenda e ditës së dytë

08:00 – 09:00 Mëngjesi

09:00 – 11:00 Prezantimi i konkluzioneve të debatit në blloqe dhe detyrave me të gjithë të pranishmit

12:00 Mbledhje e mbyllur e kabinetit qeveritar

*Dreka fast food në tavolinën e punës

Të pranishëm në mbledhje

Lista e pjesëmarrësve

Ministra:

Belinda Balluku Igli Hasani Taulant Balla Niko Peleshi Ervin Mete Anila Denaj Mirela Kumbaro Ogerta Manastirliu Albana Koçiu Ulsi Manja Elva Margariti Delina Ibrahimaj Majlinda Dhuka Arbjan Mazniku Bora Muzhaqi Elisa Spiropali

Kuvendi:

Lindita Nikolla Klotilda Bushka Klodiana Spahiu Arben Pëllumbi Mimi Kodheli Nasip Naço Etilda Gjonaj Evis Kushi Eduard Shalsi

Drejtues politikë:

Pandeli Majko Damian Gjiknuri Bledar Çuçi Blendi Klosi Erion Veliaj Adrian Çela

Zëvendësministra:

Megi Fino Artemis Malo Besart Kadia Romina Kuko Andi Mahila Julian Hodaj Besfort Lamallari Enkelejd Joti Vasilika Vjero Adela Xhemali Olta Manjani Endrit Yzeiraj Enkelejda Muçaj Hantin Bonati Ami Kozeli Roland Kristo Dhimitër Kote Arian Jaupllari Enio Civici Vilma Bello Almira Xhembulla Endrit Hoxha Nina Guga Albana Tole Entela Ramosaçaj Mira Rakacolli Vjollca Braho Denada Seferi Adea Pirdeni Klajd Karameta

Drejtorë:

Mirlinda Karçanaj Eridana Çano Elira Kokona Dallëndyshe Bici Dritan Agolli Laura Plaku Jona Suli Enkela Dudushi Enkeleda Imeraj Klevis Hysa Adelajda Roka Igli Tafa Enertil Canaj

