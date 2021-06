I ftuar në emisionin “Java në RTSH” mbrëmjen e sotme ishte ish-presidenti Bamir Topi. Duke diskutuar rreth ngjarjeve të fundit në Shqipëri, Topi foli dhe për vendimet e DASH dhe shpalljen non-grata të Berishës.

Në panelin me analistët Preç Zogaj dhe Lorenc Vangjeli, ish-presidenti u shpreh se SHBA nuk merren me individë, por me insititucione.

Topi tha se këtu nuk bëhet fjalë për interesa të segmentuara por këtu janë interesa për Shqipërinë.

“Besoj se është prologu i një libri i cili ka kapituj me rradhë. Nuk duhet menduar se DASH mund të merret thjeshtë me individë. Besoj se ështe hapur një kapitull tjeter. Nëpërmjet individit, shtetet e mëdha I kushtojnë rëndësi institucionit. Këtu nuk bëhet fjalë për interesa të segmentuara, këtu janë interesa për Shqipërinë. Institucionet në Shqipëri kanë pasur gjithmonë probleme. Këtu nuk mund të akuzohet vetëm një. Unë kam folur më herët, në 2008, dhe pas këtij viti fillon problem tek fuqia e individit në institucione. Shikoni zgjedhjet politike me cilat probleme shoqërohen. Një vend i madh si SHBA nuk ka nevojë të përdorë konjukturë në një vend të vogël si Shqipëria. Ata nuk merren me individë, pas idividëve janë institucione. Do duhet kohë për ndryshim,” – u shpreh ish-presidenti Topi në emisonin “Java në RTSH”.

/b.h