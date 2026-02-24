Shtetet e Bashkuara po rrisin ndjeshëm praninë e tyre ushtarake pranë Iranit, duke vendosur mbi 150 avionë luftarakë në baza ushtarake në Evropë dhe Lindjen e Mesme, pas përfundimit pa marrëveshje të raundit të dytë të bisedimeve bërthamore më 17 shkurt, sipas të dhënave të fluturimit dhe imazheve satelitore të shqyrtuara nga The Washington Post.
Ekspertët vlerësojnë se kjo është një nga mobilizimet më të mëdha të forcave amerikane në rajon në dy dekada, që fillon që nga periudha para luftës në Irak në vitin 2003. Sipas analistëve, ky vendosje tejkalon nivelin e mobilizimit që i parapriu sulmeve ndaj programit bërthamor iranian në qershor të vitit të kaluar.
Dhjetëra avionë shtesë ndodhen në aeroplanmbajtësen USS Gerald R. Ford, e cila u vërejt pranë Kretës, duke e bërë Lindjen e Mesme të presë rreth një të tretën e flotës aktive amerikane. Dana Struhl, ish-zëvendës ndihmëse sekretare e mbrojtjes për Lindjen e Mesme, tha se “niveli i madh i fuqisë që është mbledhur do të thotë që ushtria amerikane mund të ekzekutojë çfarëdo vendosie të Trump, nga fushata të zgjatura deri tek sulme të kufizuara dhe të synuara.”
Sipas Gregory Bru, analist i lartë i Iranit, duke i ripozicionuar avionët kryesisht në Evropën Lindore dhe jo në Gjirin Persik, SHBA-të mund të ruajnë avantazhin strategjik pa u bërë një objektiv i drejtpërdrejtë për Iranin.
Zyrtarët e Pentagonit konfirmuan fluksin e madh të forcave, por nuk komentuan mbi detaje, duke përmendur arsye sigurie operacionale.
