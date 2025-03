Që nga fillimi i janarit, Elon Musk ka humbur pothuajse 100 miliardë dollarë, saktësisht 96.5 miliardë sipas Billionaire Index të Bloomberg, i përditësuar më 5 mars. Megjithatë, me një pasuri prej 336 miliardë dollarësh, ai mbetet ende njeriu më i pasur në botë, me mbi 100 miliardë më shumë se personi i dytë në renditje, themeluesi i Meta (Facebook), Mark Zuckerberg, i cili me një pasuri personale prej 226 miliardë dollarësh ka kaluar Jeff Bezos (225 miliardë).

Tesla ka humbur një të tretën e vlerës së saj

Rënia e pasurisë (në letra) të Musk lidhet kryesisht me rënien e aksioneve të Tesla-s në Wall Street. Musk kontrollon 13% të kapitalit të kompanisë, përveçse është president dhe CEO i saj. Që nga fillimi i vitit, aksionet e Tesla-s kanë humbur rreth 33% të vlerës së tyre, duke rënë në rreth 250 dollarë, pas një kulmi prej mbi 461 dollarësh vitin e kaluar, ndërsa kapitalizimi i tregut ka rënë nën 850 miliardë dollarë.

Kriza e shitjeve të makinave në Europë

Me një rënie prej 30% të aksioneve, shkurti ishte muaji i dytë më i keq në historinë e kompanisë. Kjo rënie erdhi pas një rritjeje prej mbi 40% të aksioneve të Tesla-s në bursë që nga zgjedhja e Trump në fillim të nëntorit. Së fundmi, rënia i është atribuuar shqetësimeve rreth angazhimeve politike të Musk dhe një rënieje të shitjeve në tregje kyçe si Europa, SHBA dhe Kina. Në Europë, shitjet e makinave elektrike të Tesla-s kanë rënë me 45%, ndërsa tregu i përgjithshëm i makinave elektrike është rritur me 15%. Disa analistë ia atribuojnë këtë rënie mbështetjes së Musk për AfD, partinë ekstreme të djathtë në Gjermani.

Parashikimet (shumë optimiste) të Musk

Musk, megjithatë, i është përgjigjur kritikave dhe sfidave me parashikime tepër optimiste, duke vlerësuar një rritje të fitimeve të Tesla-s me 1000% në pesë vitet e ardhshme, falë një ekzekutimi të shkëlqyer të strategjisë së kompanisë. Mbetet për t’u parë.

SpaceX, Starlink dhe konfliktet e interesit

Ndryshe nga sektori i makinave elektrike, SpaceX – e themeluar dhe drejtuar nga Musk me ëndrrën për të çuar njerëzit në Mars – duket se po forcon pozitat e saj në industrinë hapësinore. Për shkak se nuk është një kompani e listuar në bursë, vlerësimi i saj është më i vështirë, por shifrat e fundit nga dhjetori tregojnë se vlera e SpaceX u rrit nga 210 miliardë në 350 miliardë dollarë pas një raundi të ri financimi. Aktivitetet e kontrolluarës së saj, Starlink, sugjerojnë se grupi vazhdon të zgjerohet.

Kontrata me Verizon

Administrata Federale e Aviacionit (FAA) po shqyrton mundësinë e anulimit të një kontrate prej 2.4 miliardë dollarësh me Verizon për t’ia kaluar SpaceX-it të Elon Musk, sipas një raporti të Washington Post. Kontrata, e cila nisi në vitin 2023, synon të ndihmojë FAA-në të përmirësojë platformën që përdorin qendrat e kontrollit të trafikut ajror për komunikim. Në fillim të kësaj jave, FAA konfirmoi se Musk ka miratuar dërgimin e 4,000 terminaleve të komunikimit satelitor Starlink për agjencinë dhe se po teston një në New Jersey dhe një tjetër në Alaska.

Konfliktet e interesit

Roli i ri politik i Musk, si drejtues i Departamentit për Efikasitetin Qeveritar (Doge) në administratën e Trump – një agjenci e krijuar për të ulur shpenzimet federale dhe për të përmirësuar efikasitetin e qeverisë – ka shtuar shqetësimet mbi konfliktet e tij të interesit.

Starlink ka nënshkruar kontrata të shumta me Pentagonin për të ofruar lidhje satelitore për qëllime ushtarake, veçanërisht në zona konflikti si Ukraina. SpaceX, nga ana tjetër, është zgjedhur për të kryer misionet e NASA-s, ku konkurron me Blue Origin të Jeff Bezos. Kjo përzierje e interesave ekonomike bie ndesh me një rol politik të rëndësishëm, si ai që Musk ka aktualisht pranë presidentit Trump.

Rivlerësimi i X (ish-Twitter)

Pas blerjes së Twitter në vitin 2022 për 44 miliardë dollarë, Musk e ristrukturoi kompaninë nën emrin X. Megjithatë, vlera e rrjetit social ra në rreth 15 miliardë dollarë në vitin 2023, duke reflektuar sfidat gjatë tranzicionit dhe përpjekjet për ta monetizuar platformën.

Por mbështetja e X për fushatën elektorale të Trump dhe afrimi i Musk me presidentin amerikan duket se e kanë rigjallëruar platformën. Sipas Bloomberg, aktualisht X është në negociata për të mbledhur fonde me një vlerësim prej 44 miliardë dollarësh, të njëjtën shumë që Musk pagoi për blerjen e tij në 2022.

Gjithashtu, kompania e inteligjencës artificiale xAI po negocion një financim të ri prej 10 miliardë dollarësh, që do ta rriste vlerësimin e saj nga 40 miliardë në 75 miliardë dollarë.