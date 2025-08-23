Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka publikuar transkriptet dhe regjistrimet audio të një interviste dy-ditore të zhvilluar në korrik me Ghislaine Maxwell, ish-bashkëpunëtore dhe e dënuar për trafik seksual në lidhje me Jeffrey Epstein.
Maxwell, e cila po vuan një dënim 20-vjeçar, foli për herë të parë gjerësisht për marrëdhënien e saj me Epstein, pasurinë e tij, lidhjet me figura të fuqishme dhe akuzat që e kanë ndjekur prej vitesh.
Në intervistë, e cila u zhvillua me një ton të butë dhe bashkëpunues nga ana e zëvendës prokurorit Todd Blanche, Maxwell përshkroi historinë e saj personale me Epstein dhe ofroi komente për emra të njohur, përfshirë Donald Trump, Bill Clinton, Princin Andrew dhe të tjerë.
Njohja me Epstein dhe marrëdhënia e paqartë
Maxwell tregon se e ka njohur Epstein në fillim të viteve ‘90, pak pasi babai i saj, Robert Maxwell, kishte ndërruar jetë dhe ajo kishte mbetur në SHBA.
Ajo e përshkruan Epstein si një burrë inteligjent dhe karizmatik, me të cilin kishte një marrëdhënie të ndërprerë romantike.
Ajo thotë se kishin fjetur së bashku vetëm një herë në fillim të lidhjes dhe më pas, për shumë kohë, kishin qëndruar të ndarë si partnerë intimë.
Sipas Maxwell, Epstein e kishte bindur se vuante nga një sëmundje në zemër dhe se nuk kishte marrëdhënie seksuale të shpeshta, por kishte interesa në forma të tjera të seksualitetit.
Ajo pretendon se marrëdhënia përfundoi përfundimisht rreth vitit 2001, në kohën e sulmeve të 11 shtatorit, kur Epstein refuzoi ta takonte atë në një moment kaq të rëndësishëm.
Pretendimet për Princin Andrew dhe Giuffre
Një nga pikat më të debatueshme të intervistës ishte përballja me akuzat e Virginia Giuffre, e cila ka pretenduar se ka pasur marrëdhënie seksuale me Princin Andrew në shtëpinë e Maxwell në Londër.
Maxwell mohoi kategorikisht një gjë të tillë, duke thënë se vaska ku supozohet se ka ndodhur akti ishte tepër e vogël për të lejuar një situatë të tillë.
Ajo madje tha se kishte vënë pasqyra në banjo për të krijuar një efekt vizual, duke ironizuar se “me aq shumë reflektime, mund të dukej sikur kishin qenë 5 mijë breza të familjes mbretërore aty”.
Trump, Clinton dhe “miqësitë sociale”
Gjatë intervistës, Maxwell foli edhe për marrëdhëniet me figura politike si Donald Trump dhe Bill Clinton. Ajo tha se kishte njohur Trump ndoshta përmes babait të saj dhe e përshkroi si një njeri gjithmonë të sjellshëm dhe xhentil në prani të saj.
Maxwell mohoi se kishte parë ndonjëherë Trump të përfshihej në ndonjë situatë të pahijshme me Epstein apo në ambiente intime.
Ndryshe, për Clinton, Maxwell tha se ai ishte mik i saj personal dhe jo i Epstein.
Ajo përmendi se Clinton kishte marrë pjesë në një darkë në Hong Kong ku ajo kishte takuar të dashurin e saj të mëvonshëm, Ted Waitt.
Ajo theksoi se Clinton nuk ka qenë kurrë në ishullin privat të Epstein, siç është përfolur në media.
Pasuria dhe klientët e Epstein
Maxwell pretendoi se Epstein kishte fituar pasurinë e tij fillimisht përmes krijimit të një instrumenti financiar inovativ, ndërsa më pas kishte ndihmuar miliarderë për të rikuperuar para të “vjedhura”.
Ajo përmendi emra si Les Wexner (Victoria’s Secret), Leon Black, Glenn Dubin dhe Lynn Forester de Rothschild si klientë të Epstein, por mohoi që ndonjëri prej tyre të kishte qenë i përfshirë në aktivitete të paligjshme.
Ajo tha se shtëpia luksoze në Manhattan, që më vonë i kaloi Epstein-it, mund të ketë qenë pjesë e një marrëveshjeje pagesash me Wexner.
Kamera të fshehta dhe shantazhe?
Një nga teoritë më të zhurmshme në media ka qenë ajo e ekzistencës së kamerave të fshehta në shtëpitë e Epstein për të shantazhuar figura të njohura.
Maxwell mohoi kategorikisht këtë gjë. Sipas saj, ajo vetë ishte përgjegjëse për dekorimin dhe instalimin elektrik të banesave dhe nuk kishte parë asnjëherë ndonjë sistem të fshehtë regjistrimi në hapësira private si dhoma gjumi apo banjo.
Ndryshimi i sjelljes së Epstein dhe përdorimi i testosteronit
Një moment interesant i intervistës ishte kur Maxwell sugjeroi se ndryshimi i sjelljes së Epstein dhe interesimi i tij për vajza të mitura mund të kishte ardhur si pasojë e përdorimit të suplementeve të testosteronit në fund të viteve ’90. Ajo tha se nuk ishte në dijeni të moshës së vajzave që ai kërkonte për masazhe dhe se nuk kishte kontrolluar ndonjëherë moshën apo certifikatat e tyre.
Lidhjet me elitën britanike dhe Princeshën Diana
Maxwell tha gjithashtu se Epstein kishte lidhje me rrethe të larta britanike edhe para se të njiheshin. Ai kishte frekuentuar shoqërinë e Princeshës Diana përmes Rosa Monckton, një mikeshë e ngushtë e saj.
Ajo spekuloi se ndoshta kishte pasur përpjekje për ta prezantuar Epstein-in si një “kandidat të mundshëm” për Dianën, por nuk dha detaje të sakta./The Times
