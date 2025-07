Pasi negociatat ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, më 23 korrik, përfunduan pa ndonjë përparim të madh, Uashingtoni njoftoi se do t’i shesë Kievit një pako pajisjesh ushtarake në vlerë prej 322 milionë dollarësh.

Një ditë më pas, Departamenti amerikan i Shtetit bëri të ditur aprovimin e shitjes së një pakoje tjetër ushtarake për Ukrainën, që kushton 330 milionë dollarë.

Dy sisteme të armëve, të cilat Ukraina tashmë i përdor, do të përforcohen me pajisje dhe mbështetje shtesë në kuadër të shitjes së pakos së parë, sipas një komunikate për media nga Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Një raketë HAWK duke u lëshuar gjatë stërvitjeve në Tajvan, më 2022

Uashingtoni thotë se Ukraina do të mund të blejë “artikuj dhe shërbime të ndërlidhura të mbështetjes për sistemin raketor HAWK”, me vlerë prej 172 milionë dollarësh.

HAWK është akronim për Homing All The Way Killer, emër që i është dhënë raketës për shkak të aftësisë së saj për t’u drejtuar deri në momentin e goditjes.

Arma është krijuar në vitet ’50, për mbrojtje ndaj aeroplanëve të shpejtë luftarakë dhe ndaj disa raketave. Raketat HAWK ishin dislokuar përgjatë vijës bregdetare të Floridës, gjatë Krizës Kubane me Raketa, më 1962.

Një lëshues i raketave HAWK, i fotografuar në Floridë, gjatë Krizës Kubane me Raketa, më 1962

Sistemi HAWK është joefektiv përballë shumë prej raketave të shpejta dhe moderne, ndërsa ushtria e SHBA-së e ka zëvendësuar sistemin me raketa Patriot në vitet ’90. Por, kërcënimet aktuale ndaj qyteteve ukrainase, që përfshijnë dronët e ngadalshëm Shahed, të prodhimit iranian, i kanë dhënë HAWK-ut një rol të ri.

Versionet e sistemit që i janë dhënë më parë Ukrainës raportohet të kenë arritur sukses në pengimin e bombardimeve ruse. Ushtria ukrainase ka pohuar se një sistem i vetëm HAWK ka rrëzuar 40 dronë dhe 14 raketa.

Një Bradley gjatë përdorimit nga ushtria ukrainase, më 2023

SHBA-ja thotë se Ukraina mund të blejë autoblinda Bradley, me vlerë prej 150 milionë dollarësh, bashkë me kapacitetet për mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre, si dhe pajisje të ndërlidhura me to.

Kur nisi ndërtimi fillestar i kohës së Luftës së Ftohtë i atij që do të shndërrohej në autoblindën Bradley, qëllimi ishte të krijohej një mjet i blinduar transporti, i cili do të mund të bartte trupa nëpër një terren post-apokaliptik, pas një shkëmbimi bërthamor.

Sot, autoblindat Bradley, që kanë marrë emrin nga një gjeneral i Luftës së Dytë Botërore, shërbejnë kryesisht si “taksi të fushëbetejës”, për të transportuar trupa nëpër pothuajse çfarëdo terreni, duke i mbrojtur ato nga të shtënat dhe shpërthimet.

Pas transportimit të luftëtarëve, automjetet mund t’i mbulojnë ata me një top të fuqishëm 25-milimetërsh. Autoblindat Bradley munden, po ashtu, të pajisjen me raketa të afta për shkatërrimin e tankeve të armikut.



Një ushtar ukrainas brenda një Bradley, më 2023

Bradleyt janë kritikuar për blindën e tyre relativisht të butë prej alumini, dhe për lartësinë e tyre, që i bën ato objektiva të dallueshme në terren të hapur.

Më shumë se 150 nga Bradleyt që i janë dërguar Ukrainës raportohet të jenë shkatërruar, braktisur apo kapur. Shtatëmbëdhjetë Bradley janë shkatërruar në një betejë në jug të Ukrainës, në qershorin e 2023-tës.

Përveç raketave HAWK dhe autoblindave Bradley, Ukraina do të mund të blejë edhe pajisje për riparimin dhe mirëmbajtjen e obusëve M109, dhe për mbështetjen e sistemeve të prodhimit amerikan për mbrojtje ajrore.

Uashingtoni thotë se shitja e armëve për Ukrainën “nuk do ta ndryshojë ekuilibrin bazik ushtarak në rajon”./ REL