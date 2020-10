Çfarë parashikon horoskopi për javën e fundit të tetorit? Të rejat në punë dhe dashuri: Shmangni diskutimet

Shmangni diskutimet por përgatituni për njohje të reja. Këto janë dy këshillat që jep astrologu Jorgo Pulla bazuar në lëvizjen e planetëve dhe yjeve.

Afërdita favorizon çështjet tona sentimentale, por Hëna e Plotë na trazon në fundjavë. Java e fundit e tetorit është veçanërisht e fortë, pasi në fund të saj Hëna e plotë zhvillohet në boshtin Akrep-Dem, ku Urani luan rol protagonist dhe sjell përmbysje. Të mërkurën, 28 tetor, mërkuri i kundërt kalon në Peshore, duke prekur kryesisht ata që kanë lindur në ditët e fundit të shenjave si Dashi, Gaforrja, Peshorja, Bricjapi. Çështjet e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve po dalin përsëri në pah. Sidoqoftë, është e nevojshme të mos ketë diskutime në këtë kohë, pasi keqkuptimet dhe keqinterpretimet nuk do të çojnë në rezultate pozitive.

Për fat të mirë, në të njëjtën ditë, Afërdita kalon te Peshorja, në një pozicion udhëheqës për të. Ne e përqendrojmë gjithë vëmendjen tonë në shoqërinë tonë, pamjen tonë dhe nevojën që të tjerët të na pranojnë. Fillon një periudhë kur ne mund të flirtojmë dhe të stimulojmë interesin e personit që na intereson. Në të njëjtën kohë, njohje të reja vijnë për të ndryshuar të dhënat dhe na ndihmojnë të fokusohemi në ndjenjat tona.

Java mbyllet me hënën e plotë që zhvillohet në boshtin Akrepi-Demi të shtunën, 31 tetor dhe nxjerr në sipërfaqe çështje të një natyre ekonomike dhe emocionale që duhet t’i mbyllim. Urani është në rolin kryesor, pasi formon një takim preciz me hënën në Dem dhe parashikon përmbysje dhe ngjarje të papritura në të gjitha nivelet. Ka ardhur koha që ne të ndryshojmë rrënjësisht mënyrën e menaxhimit financiar dhe të përqendrohemi në atë që me të vërtetë ka rëndësi dhe është e vlefshme për ne.

Tensioni që mbizotëron gjatë fundjavës mund të çojë në sjellje përçarëse dhe nënçmuese që do të kushtojnë si marrëveshjet financiare, ashtu edhe marrëdhëniet tona. Prandaj është e nevojshme të përmbajmë acarimin, të besojmë në largpamësinë tonë dhe të vazhdojmë me ndryshimet që duhet të bëhen dhe të na mbulojnë si në të ardhurat, ashtu edhe në ndjenjat tona. Në të njëjtën ditë, katrori me të njëjtin fat të mërkurit të kundërt tek Peshorja me Saturnin në Bricjap nuk na lejon t’i tregojmë mirëkuptim partnerit ose kolegëve tanë. Është mirë të shmangim diskutimet, pasi mund të bëhemi të ashpër ose të kemi një qëndrim përçarës që do të na dëmtojë. Për të qenë të informuar, mos harroni të lexoni parashikimet tona ditore çdo ditë. Javë të mbarë miq të dashur!

DASHI

Dash i dashur, këtë javë duhet t’i jepni më shumë peshë diskutimeve që do të bëni me kolegët tuaj, pasi Mërkuri në një rrugëtim të kundërt hyn në shenjën e Peshores më 28/10. Eshtë e mundur që të keni një vështirësi në komunikimin me të tjerët, prandaj duhet t’i kushtoni vëmendje asaj që thoni dhe asaj që dëgjoni. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Demi-Akrepi më 31/10 mund të krijojë surpriza dhe përmbysje emocionale dhe financiare! Nëse doni të shmangni “surprizat e pakëndshme”, përpiquni të zgjidhni çështjet tuaja financiare në kohë.

Dashuria

Hyrja e Afërditës në shenjën e Peshores më 28/10 tregon se fillon një periudhë shumë e mirë për jetën tuaj personale. Pavarësisht nëse jeni beqar apo tashmë në një lidhje, momentet dhe mundësitë e lumtura që do të ekzistojnë në një nivel emocional do të jenë më shumë sesa vështirësitë. Ajo për të cilën duhet të keni kujdes është gjysma e parë e javës që duket se ka disa vështirësi komunikimi, të cilat do të ndikojnë tek ju që dëshironi të afroheni me një person për të cilin jeni të interesuar. Këtë javë duhet të mbani mend se komunikimi kërkon vëmendje.

Puna dhe Ekonomia

Këto ditë është e mundur të vërehet se disa ekuilibra që ekzistonin në të kaluarën në sektorin profesional kanë filluar të ndryshojnë. Një çështje ekonomike mund të jetë tema kryesore e diskutimit në punë dhe është e mundur të krijohen ose aleanca të reja ose mosmarrëveshje të forta. Mos harroni se Merkuri i kundërt në shenjën e Peshores nga 28/10 do të ndikojë në komunikimin me të tjerët, diçka që duhet ta keni parasysh në diskutime të rëndësishme profesionale. Java nuk është e favorshme për nënshkrimin e kontratave dhe marrëveshjeve të reja.

DEMI

Dema, këtë javë Merkuri i cili vazhdon rrugëtimin e tij të kundërt, kalon në shenjën e Peshores dhe sjell një shkallë shtesë të vështirësisë në jetën tuaj të përditshme. Ka shumë të ngjarë që problemet – me natyrë më komunikuese – të lindin gjatë zgjidhjes së detyrimeve të punës dhe madje edhe çështjeve rutinë. Ndërsa ditët e javës kalojnë, ju ka të ngjarë të ndjeni tension të grumbulluar brenda jush. Hëna e plotë që do të ndodhë në boshtin tuaj (Demi-Akrepi) më 31/10 do ta çojë këtë intensitet të dalë në një mënyrë të fortë, diçka që mund të sjellë ulje dhe ngritje.

Dashuria

Nëse jetoni me partnerin tuaj nën të njëjtën çati ose keni marrë disa punë të përditshme së bashku, duhet t’i kushtoni vëmendje të madhe kësaj jave, pasi duket se këto mund të jenë shkak i polemikave dhe keqkuptimeve mes jush. Nga fundi i javës, Hëna e Plotë që do të krijohet në boshtin tuaj mund të krijojë tension midis jush dhe dikujt për të cilin jeni të interesuar. Nëse jeni tashmë në një lidhje ka të ngjarë të nxjerrë në sipërfaqe ankesa që përgjojnë për mjaft kohë.

Puna dhe Ekonomia

Puna do të tërheqë vëmendjen tuaj këtë javë pasi do të ketë raste kur mund të irritoheni ose mund të keni më shumë vështirësi me disa çështje. Për shkak të faktit që Mërkuri do të jetë i kundërt në shenjën e Peshores, duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje detajeve praktike të marrëveshjeve të biznesit, pasi këto mund të krijojnë keqkuptime. Hyrja e Afërditës në shenjën e Peshores më 28/10 do t’ju ndihmojë të bëni një rutinë pune sipas masave tuaja, pa marrë parasysh sa vështirësi ka.

BINJAKËT

Binjakë, këtë javë me Merkurin e kundërt që kalon në shenjën e Peshores duket se një çështje e së kaluarës do të dalë në pah, me shumë mundësi lidhur me fushën romantike. Do të ishte mirë të mos merreshin vendime të nxituara pasi kjo mund të krijojë më shumë probleme sesa do të zgjidhë. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në aksin Demi-Akrepi më 31/10 mund të sjellë në plan të parë disa çështje ose profesionalisht ose personalisht ose në punë, të cilat nuk u zgjidhën siç duhet. Historitë e papërfunduara të së kaluarës duket se e bëjnë pamjen e tyre dhe tani ju keni mundësinë t’i zgjidhni ato përgjithmonë.

Dashuria

Këtë javë është e mundur që një person me të cilin keni qenë në të kaluarën, të bëjë një paraqitje ose që ju ta kapni veten nostalgjik për një marrëdhënie që keni pasur. Rrugëtimi i kundërt i Merkurit në shenjën e Peshores nga 28/10 do t’ju ndihmojë të rikthehni të kaluarën në të tashmen, nëse kjo është ajo që dëshironi. Nëse doni diçka të re që do t’ju magjepsë me hyrjen e Afërditës në shenjën e Peshores në të njëjtën ditë, duket se do të ketë mundësi për diçka të tillë! Nëse jeni tashmë në një lidhje, përpiquni të përqendroheni në gjërat që ju bëjnë të kaloni një kohë të mirë me partnerin tuaj dhe të lini mënjanë për një kohë ato që krijojnë mosmarrëveshje mes jush.

Puna dhe Ekonomia

Puna dhe gjithçka që lidhet me të duket se kanë një shkallë vështirësie këtë javë, pasi nuk do të jeni aq të përqendruar në çështjet profesionale. Kjo në kombinim me Merkurin e kundërt mund të krijojnë disa probleme edhe në detyrimet rutinë. Mundohuni të shmangni skenarin e mësipërm pasi në fund të javës mund të ketë një atmosferë të çuditshme në punë, e cila do të detyrojë disa njerëz të tregojnë një tjetër vetvete.

GAFORRJA

Për Gaforret e dashur, cështjet e familjes do të tërheqin interesin tuaj këtë javë, si dhe disa punë që mund të kenë të bëjnë me zonën ku jetoni. Merkuri, duke vazhduar rrugëtimin e tij të kundërt, kalon në shenjën e Peshores më 28/10, duke intensifikuar mbylljen në vetvete që ekziston gjithsesi gjatë kësaj periudhe. Mundohuni të përqendroheni në çështjet e pazgjidhura që vijnë nga e kaluara pasi ato kanë përparësi. Java mbyllet me Hënën e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Demi-Akrep, duke krijuar rrethana për zbulime në çështje miqësore dhe romantike! Eshtë e mundur që një person rreth jush të tregojë interes për ju.

Dashuria

Merkuri i kundërt në shenjën e Peshores dhe hyrja e Afërditës në të njëjtën shenjë në 28/10 tregojnë se mbyllja në vetvete do të jetë një element kryesor i karakterit tuaj për periudhën e ardhshme. Për këtë arsye mund të jetë më e vështirë të komunikoni dhe të afroheni me një person që ju intereson. Një person përreth jush duket se po ju shpreh ndjenjat dhe mund t’ju befasojë. Nëse jeni tashmë në një marrëdhënie shmangni shmangien e çështjeve të së kaluarës që janë zgjidhur tashmë.

Puna dhe Ekonomia

Puna duket se nuk të tërheq vëmendjen këto ditë, pasi mendja jote është në çështje personale. Sidoqoftë, duhet t’i kushtoni vëmendje edhe disa rasteve që kanë të bëjnë me çështje profesionale, veçanërisht nëse disa persona janë të përfshirë në to. Kolegët tuaj dhe njerëzit në mjedisin tuaj profesional duket se ju mbështesin, diçka që do të rrisë vetëbesimin tuaj.

LUANI

Luanë të dashur, më 28/10 Merkuri duke lëvizur në një mënyrë të kundërt hyn në shenjën e Peshores duke treguar se në periudhën tjetër barrierat e komunikimit do të transferohen në mjedisin tuaj të ngushtë. Duhet t’i kushtoni vëmendje të madhe komunikimit që do të keni me njerëzit përreth jush për të shmangur keqkuptimet sa më shumë që të jetë e mundur. Kushtojini vëmendje të madhe çështjeve që lidhen me takimet, udhëtimet, si dhe trajnimet. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Demi-Akrepi më 31/10 tregon se sektori profesional do të jetë veçanërisht kërkues për ditët në vijim.

Dashuria

Rrugëtimi i kundërt i Merkurit mund ta bëjë të vështirë komunikimin me një person që ju intereson, por në të njëjtën kohë mund të rindezë një romancë të vjetër romantike. Nëse jeni tashmë në një lidhje përfitoni nga rrethanat që do të ekzistojnë për të zgjidhur disa çështje të së kaluarës, të cilat mbeten pezull. Hyrja e Afërditës në shenjën që sundon Peshoren më 28/10, tregon se fillon një periudhë shumë e mirë për flirtimin dhe njohjet e reja! Fundjava ka nevojë për vëmendje – veçanërisht nëse jeni tashmë në një lidhje – pasi mund të ketë diskutime që do të krijojnë tension.

Puna dhe Ekonomia

Puna mund të japë disa shembuj të çuditshëm në fillim të javës, pasi rrugëtimi i kundërt i Mërkurit nuk do të ndihmojë aspak në komunikimin midis jush dhe kolegëve tuaj. Mundohuni të shmangni “kurthet” pasi kjo do t’ju ndihmojë të shmangni tensionet e mëtejshme drejt fundit të javës. Hëna e Plotë që do të zhvillohet më 31/10 tregon se mund të ketë disa ndryshime në punë që ose do t’ju detunojnë ose do t’ju irritojnë, por ju do të fitoni nëse përpiqeni t’i zgjidhni ato me diplomaci dhe jo me intensitet.

VIRGJËRESHA

Virgjëresha këtë javë duket se po përqendrohet më shumë në çështje që lidhen me rregullimet financiare dhe detyrime të tilla, pasi Mërkuri duke vazhduar rrugëtimin e tij të kundërt kalon në shenjën e Peshores dhe sjell sektorin financiar në ballë. Tani është koha për të shlyer detyrimet që vijnë nga e kaluara. Në fund të javës, Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Demi-Akrep sjell sjell lajme nga njerëzit që janë në mjedisin tuaj më të gjerë. Në fakt, është e mundur të sillni komunikim të papritur me një person që duhet të komunikoni për një kohë të gjatë, madje edhe vizita të papritura.

Dashuria

Këto ditë ju duhet t’i kushtoni vëmendje të madhe mënyrës se si vendosni të thoni ndonjë gjë, pasi rrugëtimi i kundërt i Mërkurit mund të krijojë keqkuptime gjatë diskutimeve. Shikoni skenarin e mësipërm nëse jeni tashmë në një lidhje apo jeni i lirë dhe doni të afroheni me një person për të cilin jeni të interesuar. Hyrja e Afërditës në shenjën e Peshores më 28/10 tregon se në periudhën tjetër do të përqendroheni te një person që ju jep një ndjenjë sigurie.

Puna dhe Ekonomia

Financat duket të jenë tema kryesore e diskutimit këtë javë, në fakt është e mundur që idetë për rritjen e të ardhurave nga puna të bien në tryezë. Në çdo rast, ajo që duhet të keni parasysh është se këto ditë nuk janë të përshtatshme për të filluar një projekt të ri, nëse nuk keni mbyllur më parë çështje financiare dhe profesionale, të cilat vijnë nga e kaluara.

PESHORJA

Ju Peshore këtë javë duhet të përqendroheni në takime personale dhe diskutime biznesi që mund të keni, në mënyrë që të mos krijoni përshtypje të rreme nga ato që do të thuhen. Merkuri, duke vazhduar rrugëtimin e tij të kundërt, hyn në shenjën tuaj të zodiakut më 28/10, duke treguar se si komunikimi do të fitojë një shkallë shtesë të vështirësisë. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Demi-Akrep më 31/10, përqendron interesin tuaj në gjithçka që lidhet me të kaluarën. Mundohuni të shmangni grackën që mund t’ju bëjë të përqendroheni më shumë në çështjet e së kaluarës sesa çështjet e së tashmes.

Dashuria

Gjithçka që lidhet me jetën tuaj personale ka nevojë për vëmendje këtë javë – veçanërisht bisedat që do të bëni me njerëzit për të cilët jeni të interesuar – në mënyrë që të kapërceni pengesën e barrierave të komunikimit dhe ditët e mira që vijnë. Hyrja e Afërditës në shenjën tuaj të zodiakut më 28/10 do të ndihmojë shumë në këtë, gjë që tregon se disi do të dilni fitimtare. Nëse tashmë jeni në një lidhje është një mundësi shumë e mirë për t’u përqëndruar në të dhe nëse jeni i lirë duket se jeta juaj personale do të bëhet prioritet për periudhën e ardhshme. Njohje të reja, flirtime ndoshta dhe një dashuri e re bubulluese, i përkasin skenarëve të mundshëm!

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë çështjeve që lidhen me diskutimet e biznesit, si dhe mund të thoni diçka dhe të nënkuptojë diçka tjetër dhe e njëjta gjë mund të ndodhë me bashkëbiseduesit tuaj. Për këtë arsye duhet të jeni shumë të kujdesshëm me ato që thoni dhe ato që dëgjoni në mënyrë që të shmangni keqkuptimet. Ju mund të afroheni nga një person i cili do të sugjerojë një partneritet të ri ose të ndryshojë diçka në favorin tuaj në një partneritet ekzistues.

AKREPI

Akrepi këtë javë meriton t’i japë përparësi çështjeve që janë në pritje për ju, pasi sa më shumë që i lini të pazgjidhura, aq më të vështira dhe kërkuese do të bëhen. Merkuri, duke qenë në një rrugëtim të kundërt, hyn në shenjën e Peshores dhe kjo tregon se ankesat, tensionet dhe reagimet që mund të jenë krijuar në diskutime në të kaluarën, tani do të transferohen në nivelin e prapaskenës. Në kombinim me Hënën e Plotë që do të ndodhë më 31/10 në boshtin tuaj (Demi-Akrepi) këto ditë ju duhet t’i kushtoni vëmendje të madhe njerëzve që keni besim dhe asaj që ju u besoni atyre, në mënyrë që të mos ketë zbulime të pakëndshme.

Dashuria

Hyrja e Afërditës në shenjën e Peshores më 28/10 tregon se kjo javë do të nxjerrë një ajër misteri në lidhje me çështjet emocionale. Ka shumë të ngjarë që ekziston një admirues i fshehur dhe po aq ka të ngjarë që një person t’ju zbulojë ndjenjat që ka për ju! Nëse jeni i lirë, duket se do të ketë disa diskutime dhe takime të fshehta që do të zhvillohen pothuajse në prapaskenë. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin tuaj më 31/10 ju thotë të keni shumë kujdes me lëvizjet tuaja, nëse nuk doni të liheni të ekspozuar ndaj personave dhe situatave specifike.

Puna dhe Ekonomia

Këto ditë mund të ketë disa diskutime me bashkëpunëtorët tuaj dhe njerëzit në mjedisin tuaj profesional, por këto diskutime mund të mos zhvillohen ashtu si dëshironi. Eshtë një fakt që ekziston një tension i akumuluar që pret një rast për të bërë paraqitjen e tij, prandaj përpiquni të mos ia jepni asaj të paktën me atë që do të thoni! Rrugëtimi i kundërt i Mërkurit në Peshore dhe Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin tuaj më 31/10 tregojnë se këtë javë gjakftohtësia kursen bashkëpunime dhe situata!

SHIGJETARI

Shigjetarë të dashur, këtë javë Merkuri duke lëvizur në vijë të kundërt, do të kalojë në shkallët e fundit të Peshores. Kjo tregon se mund të ketë disa polemika me njerëz të veçantë, në fakt sa më shumë njerëz të marrin pjesë në një diskutim, aq më të mëdha janë shanset për të krijuar keqkuptime dhe keqinterpretime. Kushtojini vëmendje të veçantë skenarit të mësipërm në rast se jeni anëtar ose keni një rol aktiv në një klub ose një grup njerëzish. Të Shtunën, e cila është dita e fundit e muajit, hëna e 2-të e plotë e tetorit do të zhvillohet në boshtin Demi-Akrep. Kjo Hënë e Plotë ka shumë të ngjarë të nxjerrë në sipërfaqe intensitetin e brendshëm që përgjon për kaq gjatë. Kushtojini vëmendje të veçantë çështjeve të punës, si dhe detyrimeve të përditshme pasi këto do të jenë burim tensioni.

Dashuria

Afërdita do të zhvendoset në shenjën që sundon Peshoren më 28/10 dhe kjo tregon takime dhe komunikim të këndshëm me njerëzit që do të vendosin disponimin tuaj! Nëse jeni i lirë mund të keni përsëri një kontakt me një person me të cilin keni humbur dhe duket se ai do t’ju afrohet përsëri përmes të njohurve të zakonshëm dhe njerëzve të mjedisit tuaj miqësor. Nëse jeni përsëri në një lidhje, përpiquni të mos lejoni që rutina e përditshme të ndikojë në të, pasi tani me Afërditën në këtë shenjë do të jetë më e lehtë të keni një atmosferë më të mirë në marrëdhënien tuaj.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë duket se do të përqendroheni më shumë në thashethemet dhe gjërat që dëgjohen dhe lidhen me punën sesa në detyrimet profesionale, diçka që mund të krijojë vonesa në çështje të caktuara. Mundohuni të mos rrëmbeheni nga çështje që mund të “qarkullojnë” pasi ato do t’ju tërheqin vëmendjen për çështje që duhet t’u kushtoni me të vërtetë vëmendje. Hëna e plotë që do të zhvillohet më 31/10 mund të krijojë tension në një çështje pune dhe rezultati i saj do të varet shumë nga mënyra se si do ta menaxhoni atë.

BRICJAPI

Për Bricjapët këtë javë duket se do të ketë disa çështje në fushën profesionale të cilat ose do t’ju trondisin ose mund t’ju irritojnë. Merkuri, duke qenë në një rrugëtim të kundërt, kalon në shkallët e fundit të Peshores, gjë që tregon se është e mundur që problemet profesionale të së kaluarës të dalin përsëri në pah. Komunikimi do të luajë një rol të rëndësishëm në zgjidhjen e tyre dhe sa më shumë që i kushtoni vëmendje, aq më shumë do të fitoni. Muaji mbyllet me Hënën e Plotë që do të zhvillohet më 31/10 në boshtin Demi-Akrep, i cili sjell intensitet dhe pasion, të cilat mund t’ju çojnë drejt veprimeve të rrezikshme në fushën romantike.

Dashuria

Këtë javë, përveç rrugëtimit të kundërt të Mërkurit në shenjën e Peshores, kemi edhe hyrjen e Afërditës në këtë shenjë, gjë që tregon se dashuria mund të fshihet në mjedisin tuaj profesional! Ka shumë të ngjarë që në punë ka një person që do t’ju afrohet dhe do të gjejë një mënyrë për t’ju treguar interesin e tij për ju. Në çdo rast, ju duhet të mbani ekuilibrin tuaj pasi Hëna e Plotë që do të zhvillohet më 31/12 mund t’ju shtyjë në veprime të rrezikshme, por ky do të jetë pikërisht kurthi i saj.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë duhet të zgjidhni disa çështje biznesi që kanë pritur për një kohë të gjatë, pasi kjo është mënyra për të fituar. Rrugëtimi i kundërt i Mërkurit në shenjën e Peshores ndihmon në zgjidhjen e çështjeve të së kaluarës, por nuk ndihmon fillimet e reja. Keqkuptimet dhe keqkuptimet janë një skenar i mundshëm i ditës – siç ndodh çdo herë me rrugëtimin e kundërt të Mërkurit – por sigurohuni që nëse mbështeteni në aftësitë tuaja diplomatike, mund t’i shmangni ato dhe në fakt me rehati!

UJORI

Java e Ujorit është plot ngjarje astrologjike dhe tregon se nuk do mërziteni! Merkuri, duke vazhduar rrugëtimin e tij të kundërt, ndryshon shenjën e tij të zodiakut dhe hyn në shkallët e fundit të Peshores, gjë që tregon se do të ketë një armëpushim në çështjet që ju kanë munduar ditët e fundit, veçanërisht nëse ato kanë të bëjnë me sektorin profesional. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Demi-Akrep në 31/12 sjell në plan të parë çështje që lidhen me çështjet familjare dhe çështjet profesionale që krijojnë acarim. Mos harroni se do të fitoni nëse arrini të mos josheni nga intensiteti që mund të kenë të tjerët.

Parashikimet emocionale

Në të njëjtën ditë kur Mërkuri, duke vazhduar rrugëtimin e tij të kundërt, hyn në shenjën e Peshores, ne gjithashtu kemi hyrjen e Afërditës në të njëjtën shenjë, e cila sjell një ajër rinovimi në jetën tuaj personale dhe çështjet tuaja emocionale në një kontekst të përgjithshëm. Nëse jeni i lirë, duket se do të takoni një person që do të zgjojë interesin tuaj dhe nuk do të mbetet pa u vënë re. Nëse jeni tashmë në një lidhje përpiquni të zgjidhni çështjet që kanë krijuar keqkuptime mes jush, pasi kjo do të jetë baza për një javë shumë të mirë dhe të këndshme!

Parashikimet Profesionale.

Këtë javë duket se ai nuk do të ketë aq shumë presion në çështjet profesionale sa ai i mëparshmi, diçka që do t’ju ndihmojë të pushoni. Tani është koha për të marrë një pasqyrë të qartë të çështjeve të lidhura me punën, diçka që nuk ishte e lehtë për ta bërë herën e mëparshme kur ishit në “syrin e stuhisë”. Sidoqoftë, nuk duhet të harroni se Merkuri i kundërt mund të krijojë vonesa në disa çështje profesionale, për këtë ju duhet durim.

PESHQIT

Këtë javë duket se do të dalin në pah disa çështje që ju keni lënë pezull dhe që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Merkuri, duke vazhduar rrugëtimin e tij të kundërt, hyn në shkallët e fundit të Peshores, gjë që tregon se duhet t’i jepni përparësi çështjeve financiare, si dhe gjithçkaje që lidhet me kreditë, sigurimet dhe kartat. Të Shtunën 31/10, Hëna e dytë e Plotë për këtë muaj zhvillohet në boshtin Demi-Akrep, i cili tregon se si do të shfaqen kënde të reja në jetën tuaj! Një romancë e re romantike ka të ngjarë të krijohet, por para se të filloni diçka të re duhet të keni zgjidhur çështjet e vjetra.

Dashuria

Këtë javë, përveç rrugëtimit të kundërt të Merkurit në shenjën e Peshores, kemi edhe hyrjen e Afërditës në të njëjtën shenjë më 28/10, gjë që tregon se fillon një periudhë me pasion të fortë. Ky pasion mund t’ju çojë të merrni vendime për çështje emocionale dhe zgjedhje në jetën tuaj personale që përndryshe nuk do të bënit. Në rast se jeni tashmë në një lidhje duhet të keni kujdes që të mos krijoni keqkuptime. Mos harroni se edhe nëse nuk i shmangni në fund të fundit, ato do të rregullohen lehtë pasi do të afroheni shumë me partnerin tuaj këto ditë.

Puna dhe Ekonomia

Çdo gjë që ka të bëjë me punën ka nevojë për vëmendje këtë javë pasi duket se nuk do t’i jepni rëndësinë e duhur dhe kjo është diçka që mund të çojë në veprime të gabuara. Për shkak të faktit që Merkuri është ende në një rrugëtim të kundërt, ju duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë komunikimit, si dhe disa çështjeve që lidhen me pjesën financiare të çështjeve profesionale. Me hyrjen e Afërditës në shenjën e Peshores (28/10), do të krijohen mundësi që të negocioni një propozim profesional në një nivel financiar dhe të dilni fitimtar.