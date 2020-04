DASHI

Do i jepni rëndësi te madhe jetës tuaj ne çift gjate kësaj dite dhe do përgatisni here pas here surpriza për partnerin. Emocionet do e pushtojnë gjithë kohës zemrën tuaj. Beqaret do kenë një dite goxha te favorshme dhe do realizojnë takimet e tyre me te bukura. Buxhetin mbajeni me tepër nen kujdes dhe mos u tundoni te kryeni shpenzime te njëpasnjëshme.

DEMI

Dite e mbushur me turbullira te njëpasnjëshme ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do kapeni edhe pas gjerave elementare dhe mund te thoni fjale te gabuara. Beqaret do gjejnë momentin e duhur dhe do ja shprehin ndjenjat dikujt. Gjendja e te ardhurave do përmirësohet jashtëzakonisht shume kështu qe përfitoni për te bere investimet qe keni ëndërruar.

BINJAKET

Do e ngrini ne qiell partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe ne fakt ai do meritoje gjithçka. Përkujdesi qe do tregoje për ju dhe surprizat qe do ju beje do jene te jashtëzakonshme. Beqaret do kenë vetëm mundësi për dashuriçka kalimtare dhe asgjë me shume sesa aq. Yjet do krijojnë kushtet e përshtatshme qe te ardhurat te kenë përmirësime te njëpasnjëshme. Do ndiheni me te qete ne këtë sektor.

GAFORRJA

Marrëdhënia juaj me partnerin do jete e tendosur dhe problematike gjate kësaj dite. Nuk do i pranoni për asnjë moment te metat tuaja dhe do e kritikoni për gjithçka atë qe keni ne krah. Beqaret duhet te zgjedhin fjalët dhe gjestet e duhura për t’ia shprehur dashurinë atij qe pëlqejnë. Buxheti nuk do jete i shkëlqyer, por as shume i keq. Strategjia e ndjekur se fundi po jep rezultatet e para.

LUANI

Klima yjore, me ndikim te madh nga Neptuni nuk do favorizoje aspak jetën e çifteve. Marrëdhënia juaj me partnerin do te ftohet dhe do keni disa mosmarrëveshje. Disa beqare do fillojnë aventura sekrete. Ne fakt si fillim fshehtësia është shume e mire. Duhet te tregoheni me vigjilente me financat. Fatmirësisht do jeni me këmbë ne toke dhe do merrni masat e duhura.

VIRGJERESHA

Kujdes nga paqëndrueshmëria ne jetën ne çift! Nen ndikimin negativ te Uranit ju do refuzoni kategorikisht te bëni lëshime dhe kjo do sjelle probleme. Beqaret nuk do kenë fare dëshirë te sakrifikojnë lirinë e tyre, por sot do mund te gjejnë personin e veçante. Saturni do favorizoje financat dhe ju do mund te realizoni edhe operacione financiare. Besojuni edhe lojërave te fatit.

PESHORJA

Disa prej atyre qe janë ne çift do kalojnë një krize. Mundohuni te bëni here pas here lëshime sepse përndryshe nuk do dilni nga andralla qe jeni futur. Beqaret do takojnë dike por historia qe do fillojnë do jete paksa e ndërlikuar dhe pështjelluese. Tregohuni te kujdesshëm! Ambienti planetar do iu beje mjaft te afte për te menaxhuar ashtu si duhet buxhetin tuaj. Do ia dilni mbanë!

AKREPI

Do lundroni ne një det te qete dhe te ngrohte sot. Marsi do iu nxite te jeni me tolerante dhe te kuptueshëm me partnerin tuaj. Tensioni nuk do mbizotërojë ne asnjë moment! Për sa iu përket beqareve, është Hëna ajo qe do sjelle surpriza mjaft te këndshme. Përfitoni sa te mundni! Urani do iu ndihmoje te përmirësoni ekuilibrin financiar. Gjithsesi mire do jete mos shpenzoni pa limit.

SHIGJETARI

Ndikimi i Uranit do jete negativ për juve qe jeni ne një lidhje. Here pas here do keni debate te vazhdueshme me partnerin madje edhe për gjera pa ndonjë vlere te madhe. Beqaret do kenë nje dite tej mase te favorshme dhe ka mundësi te hedhin edhe hapa. Buxheti do vazhdoje te mbetet i turbullt dhe problematik.

BRICJAPI

Ne parim duket se nuk do ketë probleme ne jetën tuaj ne çift. Ka mundësi qe te bëni edhe diçka te këndshme se bashku. Mund te behet fjale për një aktivitet argëtues, një darke, etj. Beqaret do kenë një dite mjaft te favorshme. Ka ardhur momenti i duhur qe ju te takoni personin tuaj te ëndrrave. Me financat do keni fat por duhet te dini si ta shfrytëzoni. Tregohuni te matur ne çdo moment.

UJORI

Qetësia do mbizotërojë ne lidhjen tuaj. Nuk do ketë shume pasion por as zënka nuk do ketë. Thjesht një e përditshme pa ndonjë histori te veçante. Beqaret nga ana tjetër do jene joshës dhe mjaft te kërkuar nga sytë e seksit tjetër. Takimet qe do bëni do jene mjaft premtuese. Edhe pse do keni shume dëshirë për shpenzime nuk duhet te abuzoni. Buxheti i lëkundur!

PESHQIT

Dite rutine ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do bëni dot asnjë ndryshim edhe sikur te dëshironi. Beqaret do lodhen se e kërkuari dashurinë, por te gjitha përpjekjet do japin rezultatet e pritura. Gjendja e financave do ketë disa përmirësime te vogla, por goxha te domosdoshme. Vazhdoni me këtë strategji menaxhimi dhe do arrini gjendjen qe don