Nga Zia Weisse, Politico

Europianët do të duhet të mësohen me përmbytjet dhe zjarret, me ngjarje ekstreme të motit që ka të ngjarë të rriten në frekuencë dhe intensitet, sipas paralajmërimit të shkencëtarëve kryesorë në botë.

Në një raport mbi ndryshimet klimatike të publikuara të hënën, Paneli Ndërqeveritar i Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (IPCC) tha se aktiviteti njerëzor po nxit ndryshime “të pashembullta” në klimën e planetit, duke përfshirë disa-të tilla si rritja e nivelit të detit që janë të pariparueshme.

Por ngrohja globale nuk do të jetë e njëjtë kudo, dhe falë përparimeve në modelimin e klimës, vlerësimi i IPCC përfshin parashikime të hollësishme se si ndryshimet klimatike do të ndikojnë në rajone të ndryshme.

Zjarret dhe valët e nxehtësisë

Shkencëtarët kanë deklaruar se temperaturat në Europë do të rriten më shpejt se mesatarja globale. Në të gjithë kontinentin, frekuenca dhe intensiteti i valëve të nxehtësisë tashmë është rritur dhe kjo pritet të vazhdojë sipas çdo skenari të ngrohjes globale. Me ngrohjen me 2 gradë Celsius, nxehtësia ekstreme do të ishte kritike për shëndetin e njerëzve, bujqësinë dhe ekosistemet.

Zjarret e mëdha si ato që kanë përfshirë Europën Jugore javën e kaluar ka të ngjarë të bëhen më të shpeshta. Shkencëtarët kanë besim të lartë se intensiteti i zjarreve do të rritet në rajonin e Mesdheut në 2 gradë Celsius ose më shumë; ata kanë deklaruar se Europa Lindore gjithashtu do të përfshihet nga zjarri, raporton abcnews.al

Shkencëtarët nënvizuan gjithashtu se tendenca e temperaturës në Europë nuk mund të shpjegohet pa faktorin njerëzor, me IPCC që tha se ishte “e qartë” që njerëzit po nxisin ndryshimin e klimës.

Qytetet në mbarë botën do të goditen rëndë nga valët e nxehtësisë në të ardhmen pasi zonat urbane kanë tendencë të jenë më të ngrohta sesa rajonet rurale përreth.

Përmbytjet dhe thatësira

Fatkeqësitë si përmbytjet vdekjeprurëse që përfshinë Gjermaninë dhe Belgjikën këtë verë do të bëhen më të zakonshme. Reshjet ekstreme të shiut dhe përmbytjet e lidhura me to pritet të rriten – në të gjitha rajonet europiane përveç Mesdheut.

Në Europën Veriore, shkencëtarët tashmë kanë vënë re një rritje të përmbytjeve të shkaktuara nga shiu që mund t’i “atribuohen ndikimit njerëzor”. Europa Perëndimore dhe Qendrore gjithashtu ka të ngjarë të përjetojnë më shumë përmbytje të lumenjve.

Mesdheu, ndërkohë, pritet të ketë më shumë thatësira në ngrohjen globale prej 2 gradë Celsius ose më shumë, siç është Europa Perëndimore dhe Qendrore.

Rritja e nivelit të detit dhe shkrirja e akullnajave

Pavarësisht skenarit të ngrohjes globale, nivelet e detit do të rriten kudo në Europë përveç Detit Baltik dhe ka të ngjarë të vazhdojnë të rriten përtej vitit 2100.

“Ngjarjet ekstreme të nivelit të detit do të bëhen më të shpeshta dhe më intensive, duke çuar në përmbytje të shumta,” sipas IPCC, e cila paralajmëron gjithashtu se ngjarjet e shekullit mund të ndodhin çdo vit deri në fund të shekullit.

Kjo do të thotë gjithashtu se plazhet janë nën kërcënim: detet me rërë të Europës do të tërhiqen në dekadat e ardhshme. Ndërkohë, ditët e ftohta do të bëhen më pak të zakonshme në Europë sipas të gjithë skenarëve të emetimeve, dhe shkrirja e akullnajave, ngricës së përhershme dhe mbulesës së borës do të vazhdojë.

“Niveli mesatar global i detit do të vazhdojë të rritet për mijëra vite, edhe nëse emetimet e ardhshme të CO2 reduktohen në zero neto dhe ngrohja globale parandalohet, pasi energjia e tepërt për shkak të emetimeve të kaluara vazhdon të përhapet në oqeane dhe ndërsa akullnajat dhe shtresat e akullit vazhdojnë të shkrihen, ” shkroi IPCC .

Sipas shkencëtarëve ka shumë të ngjarë që Arktiku të jetë ngrohur dyfishin e nivelit global gjatë 50 viteve të fundit dhe se temperaturat do të rriten me ritme më të shpejta gjatë këtij shekulli.

