Në studion e Top Story u diskutua arrestimi i Erion Veliajt me urdhër të SPAK, si dhe akuzat e kryebashkiakut ndaj prokurorit dhe gjyqtarit të çështjes.

Për gazetaren Juela Meçani, politika nga të dyja kahet, nuk duhet të ulë diskutimin e çështjes nëpër “fustane dhe këpucët” e Ajola Xoxës.

“Vura re sesi kjo çështje po tenton edhe sot të banalizohet. Ne jemi nga të dyja kahet e politikës te fustanet te këpucët të çantat etj. Po tenton ajo politika e madhe duke qenë koshiente që Veliaj erdhi me votat e qytëtarëve, duhet të japë llogari për paratë si kryebashkiak mbi të gjitha, historia u çua te veshjet e zonjës së tij. Edhe vetë ai e ka bërë, reagimet e tij në rrjetet sociale të tilla më janë dukur. Për ta zvogëluar gjënë duke e çuar të sendet që janë kthyer në barsoleta dhe në meme në një popull që nuk thellohet”-u shpreh gazetarja Meçani.

Gazetari Armand Barjami ka zbardhur të tjera detaje nga dosja voluminoze e SPAK për akuzat e dyshuara ndaj Veliajt dhe bashkëshortes së tij.

“Ajo që thotë Prokuroria me këtë hetim me 8 masa sigurie, referuar vendimmarrjes për caktimin e masës së sigurisë. Dosja 356 faqesh që ka qenë në qarkullim është një ekstrakt i vlerësuar mjaftueshëm si i mjaftueshëm për të bindur Gjykatën për të marrë masa sigurie. Sipas SPAK kemi të bëjmë me një skemë të mirfilltë korruptive në qendër të së cilës ndodhet kryebashkiaku Veliaj dhe bashkëshortja e tij. Kishin vënë në zbatim një skenë që sipas së cilës abuzonin me fonde publike duke i shpërndarë në trajtën e tenderave dhe punëve publike ose miratimit të lejeve të ndërtimeve. Ryshfeti i pretenduar nga SPAK që dyshohet se është kthyer nga këta biznesmenë përmes pagesave të kryera për llogari të disa shoqërive tregtare. Pagesat që janë bërë nga biznesmenët te Organizatat jofitimprurëse kanë qenë qoftë si sponsorizime, në pagesa marrje shërbime por që sipas SPAK kanë qenë fiktive. Sipas SPAK Veliaj ka intimiduar agjentët e BKH. Pasi kishte dhënë deklarimet e tij, Veliaj u ka kërkuar të mos marrin deklarime të bashkëshortes së tij dhe ky veprim është cilësuar si intimidues”-u shpreh gazetari Bajrami.