Doktor Pëllumb Pipero ka treguar se kur duhet bërë doza e tretë e vaksinës.

Në një dalje për mediat, ai theksoi se ndoshta çdo gjashtë muaj do duhet të bëjmë një vaksinë nëse kjo pandemi zgjat shumë.

“Çdo vaksinë ka protokollin e saj. Vaksina J&J që ne nuk e kemi, doza e dytë është e barasvlefshme me dozën e tretë të Pfizer bëhet pas dy muajsh. Kurse sa i takon Pfizer ose Moderna-s bëhet pas 5-6 muajsh.

Dua ta qartësoj mirë se prania e antikorpeve është një armë shumë e mirë për të mos u infektuar dhe nëse infektohemi ta kalojmë shumë lehtë edhe Omicronin. Ndaj duhet të mirëkuptohemi edhe për dozën e tretë. Edhe në Austri e Izrael po diskutohet legalizimi i dozës së katërt.

Nëse kjo pandemi zgjat shumë dhe nëse do kemi variante të tjera pas Omicron del e domosdoshme pasja në qarkullim e antitrupave si armë e gatshme mbrojtje. Kjo do të thotë se ndoshta çdo gjashtë muaj do duhet të bëjmë një vaksinë. Nuk ka asnjë arsye që të mos bëhet”, tha doktori.

/b.h