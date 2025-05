Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, në një intervistë për emisionin “Kjo Javë” në News24 ka folur mbi atmosferën para zgjedhjeve të 11 majit, duke ndarë sfidat organizative, emocionet e stafit të KQZ-së në ditën e votimit dhe një thirrje të drejtpërdrejtë për qytetarët që të marrin pjesë në procesin zgjedhor.

Celibashi e përshkroi hapjen e qendrave të votimit si “momentin më stresues” për të dhe ekipin e tij. “Ora 6 deri në 8 të mëngjesit është një makth. Raportime për mungesa komisionerësh, pengesa teknike, situata që për një çast të krijojnë ndjesinë sikur po përgatitemi për luftë,” tha ai, duke shtuar se pas orës 8 situata normalizohet dhe rrjedha e procesit bëhet më e qartë.

KQZ, sipas tij, ka ngritur platforma të dedikuara komunikimi me komisionerët dhe monitoruesit për të marrë informacion në kohë reale dhe për të përballuar sfidat e minutës së fundit. Në disa raste janë evidentuar edhe probleme të vogla me infrastrukturën teknike në ambientet e votimit, si mungesa e prizave apo pajisjeve elektrike, por Celibashi siguroi se këto janë të izoluara dhe të menaxhueshme.

Celibashi: Hapja e qendrave të votimit është momenti më stresues për mua dhe stafin e KQZ. Ora 6 e mëngjesit deri nga ora 8 kur qartëzohen gjërat është një makth i vërtetë sepse vijnë raportime dhe mesazhe, jo po mungesa, jo po mungesa paraqitjeje, të krijohet ideja sikur po përgatitemi për luftë, por gjërat pastaj qartëzohen.

Unë qëndroj në zyrë në këto momente. Kemi disa platforma komunikimi me komisionerët në KZAZ dhe monitoruesit për të marrë informacion në kohë reale. Përmes tyre kemi synim të marrim informacion edhe një ditë para zgjedhjeve për të pasur një panoramë të qartë. Diku diku kemi ndonjë problem në lidhje me mungesën e energjisë elektrike, jo se mungon furnizimi, por ambienti ku zhvillohet votimi i mungon priza apo një element tjetër teknik. Kemi 4-5 raste të tilla.

Në mesazhin drejtuar votuesve, ai bëri një thirrje të qartë për pjesëmarrje: “Qytetarët duhet të dalin të votojnë, sepse vetëm kështu do përmbushin interesin e tyre për mënyrën se si duan të qeverisen.” Ai theksoi se KQZ ka ndërtuar një proces që garanton fshehtësinë e votës dhe i inkurajoi të gjithë që të kenë besim te sistemi.

Celibashi shtoi gjithashtu se pret një pjesëmarrje më të lartë se në zgjedhjet e kaluara, ndërsa votoja e diasporës pritet të ketë një ndikim të ndjeshëm në rezultatin përfundimtar.

Celibashi: Do të duhet që të dalin në votime sepse vetëm kështu nesër kur të shohin qeverisjen e ardhshme do përmbushin interesin e tyre se cila duhet të jetë qeverisja që ata duan. KQZ ka përgatitur një proces zgjedhor që garanton fshehtësinë e votës. Shpresoj të jetë një përqindje më e lartë e votuesve dhe besoj se vota e diasporës do ketë impakt në këto zgjedhje.