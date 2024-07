Shumë njerëz kanë frikë nga kondicionerët, pjesërisht të justifikuara dhe pjesërisht të paarsyeshme.

Lind pyetja nëse ftohja me kondicioner është e shëndetshme apo jo dhe cilat frikë janë të justifikuara dhe cilat jo?

Fatkeqësisht, ende nuk janë bërë kërkime të mjaftueshme shkencore për këtë temë, por ka disa që japin disa përgjigje dhe udhëzime.

Me pak fjalë, mund të thuhet se klimatizimi ka më së shumti efekte pozitive në shëndet, por mund të ketë edhe negative dhe përdorimi i saktë i ajrit të kondicionuar mund të maksimizojë ato pozitive dhe të zvogëlojë ato negative.

Fillimisht, duhet theksuar se vapa ekstreme, pas të ftohtit ekstrem, është shkaku i dytë më i madh i vdekjeve nga moti, më i madh se përmbytjet.

Sipas hulumtimit të botuar në revistën Lancet, midis 2000 dhe 2019, afërsisht 489,000 vdekje në vit mund t’i atribuohen nxehtësisë, me 45% që ndodhin në Azi dhe 36% në Evropë. Me fjalë të tjera, klima fjalë për fjalë shpëton jetë.

Përfitim për njerëzit me shëndet të dëmtuar

Një nga studimet më gjithëpërfshirëse mbi efektin e ajrit të kondicionuar në shëndet u botua në revistën BMC Public Health.

Në të, fokusi ishte tek ndikimi i rregullimit të ajrit dhe temperaturës përmes sistemeve të ngrohjes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar (HVAC) tek pacientët në spitale.

Në përgjithësi, sistemi HVAC është treguar i dobishëm për rikuperimin e pacientit, veçanërisht në kontekstin e përmirësimit të shenjave vitale, reduktimit të ngjarjeve të stresit kardiak, përshpejtimit të rikuperimit dhe rritjes së aktivitetit fizik. Përveç kësaj, përdorimi i sistemeve HVAC ka ulur vdekshmërinë e pacientëve dhe ka shkurtuar qëndrimin në spital për pacientët me sëmundje të frymëmarrjes.

Efektet e kushtëzimit në funksionet njohëse

Një i efektit të ajrit të kondicionuar te studentët njerëz të shëndetshëm u krye nga Shkolla e Shëndetit Publik në Harvard Chan.

Ai tregoi se rritja e temperaturave në dhomat pa ajër të kondicionuar gjatë një vale të nxehtë ndikon negativisht në funksionet njohëse te individët e rinj të shëndetshëm.

Studimi ndoqi 44 studentë të Massachusetts, disa prej të cilëve jetonin në ndërtesa me ajër të kondicionuar dhe të tjerë pa, para, gjatë dhe pas valës së të nxehtit.

Gjetjet treguan se gjatë valës së të nxehtit, studentët në ndërtesa pa ajër të kondicionuar performuan më keq në teste sesa studentët në shtëpi me ajër të kondicionuar dhe pësuan rënie në pesë masa të funksionit njohës, duke përfshirë kohën e reagimit dhe kujtesën e punës.

Gjatë valës së të nxehtit, studentët në ndërtesat pa ajër të kondicionuar kishin 13,4% më shumë kohë reagimi në testet e fjalëve dhe ngjyrave dhe 13,3% rezultate më të këqija në testet e mbledhjes dhe zbritjes në krahasim me studentët që jetonin në hapësira me ajër të kondicionuar.

Të kombinuara, këto të dhëna tregojnë se studentët në dhomat me ajër të kondicionuar ishin jo vetëm më të shpejtë në përgjigjet e tyre, por edhe më të saktë. Kushtet termike të brendshme të shkaktuara nga valët e të nxehtit në ndërtesat pa ajër të kondicionuar u zbuluan se rezultojnë në deficite të konsiderueshme në funksionin njohës.

Autorët e studimit besojnë se kjo rënie në funksionin njohës mund t’i atribuohet rritjes së stresit të nxehtësisë dhe rritjes së efekteve të faktorëve të tjerë mjedisorë.

Efekte të tjera pozitive të ajrit të kondicionuar në shëndet

Kondicioneri ruan temperaturën e trupit, e cila është thelbësore në zonat e lagështa dhe të nxehta të botës ku goditja e nxehtësisë është një problem i madh gjatë verës.

Kondicionerët e bëjnë më të lehtë gjumin duke ftohur trupin. Dihet se është gjithmonë më e këndshme të flesh në dhoma më të freskëta sesa në ato të ngrohta.

Kondicionerët gjithashtu mund të zvogëlojnë incidencën e reaksioneve alergjike sepse filtrat e tyre mund të largojnë alergjenët nëse mirëmbahen mirë.

Tharje me ajër

Siç kemi thënë tashmë në fillim të tekstit, klima gjithashtu mund të ketë efekte të caktuara negative, veçanërisht për njerëzit e ndjeshëm.

Kondicionerët reduktojnë lagështinë e ajrit, të cilën e shohim qartë nga sasia e ujit që del prej tyre. Ata ftohin ajrin duke përdorur avullues që përmbajnë një ftohës. Kur ajri i ngrohtë i dhomës kalon mbi bobinat e avulluesit të ftohtë, lagështia nga ajri kondensohet në këto mbështjellje. Dhe ajri i thatë tek njerëzit e ndjeshëm mund të çojë në tharje të lëkurës, syve dhe mukozave, dhe në disa raste në acarim të rrugëve të frymëmarrjes.

Përveç kësaj, njerëzit në dhoma me ajër të kondicionuar shpesh pinë më pak ujë sepse nuk ndiejnë aq etje sa në temperatura të larta. Kjo mund të çojë në dehidrim, i cili do të intensifikohet nga ajri i thatë, i cili nga ana tjetër mund të shkaktojë dhimbje koke, lodhje dhe reduktim të funksioneve njohëse.

Ajri i thatë mund të thajë rreshtimin e traktit respirator, i cili normalisht shërben si një pengesë kundër baktereve dhe viruseve, të cilat mund të rrisin rrezikun e infeksioneve të frymëmarrjes.

Tek njerëzit me sëmundje kronike të frymëmarrjes, të tilla si astma dhe sëmundja pulmonare obstruktive kronike (COPD), ajri i thatë mund të përkeqësojë simptoma të tilla si bronkokonstriksioni dhe gulçim.

Nëse kondicionerët nuk mirëmbahen siç duhet, ato mund të grumbullojnë baktere dhe myk. Thithja e ajrit të kontaminuar me këto mikroorganizma mund të shkaktojë probleme të frymëmarrjes dhe reaksione alergjike.

Një nga sëmundjet bakteriale që mund të infektohet nga kondicionerët e mirëmbajtur në mënyrë jo të duhur është sëmundja e Legjionarëve, e cila shkaktohet nga bakteri Legionella pneumophila.

Mund të shumohet në sistemet e ujit që përdoren për ftohjen e ajrit, duke përfshirë kullat ftohëse dhe sistemet e lagështimit. Kur uji i kontaminuar shpërndahet në ajër përmes sistemeve të ajrit të kondicionuar, bakteret mund të thithen, gjë që mund të çojë në infeksion.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se sëmundja e Legjionarëve shoqërohet më shpesh me sisteme të mëdha të ajrit të kondicionuar dhe ujit në ndërtesa të tilla si hotele, spitale dhe ndërtesa zyra. Mundësia për t’u prekur nga sëmundja e Legjionarëve nëpërmjet kondicionerëve të zakonshëm rezidencialë është dukshëm më e ulët.

Ndryshime të papritura të temperaturës

Një ndryshim i papritur i temperaturës mund të shkaktojë gjithashtu probleme.

Kalimi i papritur nga një mjedis i ngrohtë i jashtëm në një hapësirë ​​​​të ftohtë me ajër të kondicionuar mund të shkaktojë stres në trup, i cili mund të rezultojë në simptoma të tilla si dhimbje koke, lodhje dhe dhimbje muskulore.

Tranzicioni i papritur nga hapësirat me ajër të kondicionuar në ngrohje mund të jetë gjithashtu një problem. Mund të shkaktojë bronkokonstriksion, veçanërisht te njerëzit me astmë ose sëmundje pulmonare obstruktive kronike (COPD). Ajri i ftohtë nga hapësirat me ajër të kondicionuar mund të irritojë rrugët e frymëmarrjes dhe më pas ekspozimi i papritur ndaj ajrit të ngrohtë mund t’i acarojë më tej, gjë që mund të shkaktojë kollitje dhe gulçim.

Një ndryshim i papritur i temperaturës mund të jetë stresues për sistemin kardiovaskular. Njerëzit me probleme ekzistuese të zemrës mund të përjetojnë simptoma përkeqësuese, të tilla si dhimbje gjoksi dhe gulçim. Temperaturat e larta rrisin punën e zemrës dhe tendosjen e enëve të gjakut, gjë që mund të jetë e rrezikshme për njerëzit me hipertension ose sëmundje të zemrës.

Përdorimi i kondicionerëve nuk është i lirë, sepse ata përdorin shumë energji elektrike. Për shkak të kësaj, njerëzit rrallë do të ajrosin dhomat që i kanë ftohur mirë.

Mungesa e ajrit të pastër për shkak të ajrosjes së pamjaftueshme mund të çojë në akumulimin e dioksidit të karbonit dhe ndotësve të tjerë, gjë që mund të shkaktojë probleme të tilla si marramendje dhe ulje të përqendrimit.

Humbja e aftësisë për t’u përshtatur natyrshëm

Koha e rregullt dhe afatgjatë e kaluar në hapësira me ajër të kondicionuar redukton ekspozimin ndaj nxehtësisë natyrore, kështu që trupi nuk ka nevojë të përshtatet me temperaturat e larta, siç do të bënte ndryshe. Ky ekspozim i reduktuar mund të zvogëlojë aftësitë termorregulluese të trupit dhe ta bëjë atë më pak efikas në menaxhimin e nxehtësisë kur nevojitet.

E njëjta gjë vlen edhe për djersitjen. Trupi ftohet përmes procesit të djersitjes, i cili është më pak i nevojshëm në hapësirat me ajër të kondicionuar. Një reduktim afatgjatë i djersitjes mund të dëmtojë aftësinë e trupit për të përdorur këtë metodë kyçe të ftohjes kur është në një mjedis të nxehtë.

Njerëzit që nuk janë të ambientuar me nxehtësinë kanë më shumë gjasa të përjetojnë stres të nxehtësisë dhe probleme shëndetësore të lidhura me to.

Për të reduktuar ndikimin negativ të ajrit të kondicionuar në aftësinë për t’u përshtatur me nxehtësinë, rekomandohet të kaloni pak kohë jashtë ose në hapësira pa ajër të kondicionuar në mënyrë që të stërvitni trupin për t’u përshtatur me kushtet e nxehtësisë.

Rregullat për përdorimin e duhur të ajrit të kondicionuar

Mirëmbajtja dhe përdorimi i duhur i pajisjeve të ajrit të kondicionuar mund të rrisë efektet e tyre pozitive dhe të zvogëlojë efektet e mundshme negative në shëndet.

Prandaj është mirë të përsëriten disa rregulla të njohura përgjithësisht.

Mirëmbajtja e rregullt e ajrit të kondicionuar është thelbësore për shëndetin. Kjo përfshin pastrimin ose zëvendësimin e filtrit çdo disa muaj dhe shërbimin profesional të paktën një herë në vit. Kjo zvogëlon rrezikun e baktereve dhe formimit të mykut.

Rekomandohet që të vendosni temperaturën e kondicionerit në një nivel që është vetëm disa gradë më i ulët se temperatura e jashtme. Ndryshimet ekstreme në temperaturë mund të jenë stresuese për trupin.

Në dhomat me ajër të kondicionuar, mund të jetë e dobishme instalimi i lagështuesve të ajrit për të parandaluar tharjen e lëkurës dhe mukozës.

Është e rëndësishme të sigurohet një rrjedhje e mjaftueshme e ajrit të pastër në ambiente për të zvogëluar rrezikun e akumulimit të gazrave të dëmshëm dhe për të përmirësuar cilësinë e përgjithshme të ajrit.

/a.r