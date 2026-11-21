Ministri i Mbrojtjes, Ermal Nufi, ka komentuar për herë të parë raportet e tij me sipërmarrësin izraelit Ron Yeffet dhe akuzat lidhur me përgjimet ku përmendet emri i tij.
Në një intervistë për gazetarin Xhoi Malësia, në emisionin “Breaking” në Top News, Nufi deklaroi se nuk merret me përgjimet dhe se fakti që një person përmendet në to nuk e bën automatikisht bashkëfajtor.
Sipas ministrit, çdo biznesmen që dëshiron të investojë në Shqipëri, për sa kohë vepron në mënyrë të ligjshme, është i mirëpritur, pavarësisht emrit apo kombësisë së tij.
“Unë nuk merrem me përgjimet e dynjasë. Për më tepër, fakti që përmendesh në përgjime nuk të bën bashkëfajtor, me gjithë dëshirën që dikush të të bëjë fajtor”, u shpreh Nufi.
I pyetur drejtpërdrejt nga gazetari Malësia nëse e njeh personalisht Ron Yeffet, ministri nuk dha një përgjigje të qartë për njohjen e tij, por u ndal te mënyra se si po trajtohet publikisht sipërmarrësi izraelit.
“Linçimi i çdokujt mbi baza personale, përkatësie, kombëtare është i gabuar”, deklaroi Nufi.
Gjatë intervistës, ministri u pyet edhe për besimin që ka te dy kompanitë e lidhura me sipërmarrësin izraelit dhe nëse ato po kryejnë një punë të mirë.
“Produktet i kemi në përdorim në Forcat e Armatosura”, deklaroi ministri i Mbrojtjes, pa dhënë detaje të tjera mbi këtë çështje.
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