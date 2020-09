Dashi

Yjet rreshtohen për t’ju dhënë një ditë të qetë. Në fushën profesionale, yjet do t’ju premtojnë kënaqësi të madhe, por gjithashtu ju kërkojnë një angazhim serioz. Është koha të konsolidoni pozicionin tuaj duke përfunduar punën që keni lënë përgjysëm. Dashuria ju buzëqesh dhe fusha financiare është gjithashtu e kënaqshme. Dita e duhur për t’u kujdesur për fizikun tuaj.

Demi

Hëna në shenjën tuaj ju jep imagjinatë, dhunti, intuitë dhe kreativitet. Dhurata të bukura do të merrni, të cilat mund t’i shfrytëzoni edhe në fushën profesionale. Mbani këmbët në tokë pasi vetëm kështu mund të shijoni atë që keni. Nga pikëpamja sentimentale, ju e dini mirë që, në fund të fundit, Hëna mundohet t’ju bëjë të ndiheni të qetë, të lumtur dhe të kënaqur. Ajo çfarë duhet të dini është se i dashuri juaj është atje, është i pranishëm në jetën tuaj.

Binjakët

Projektet që nuk kanë ecuri dhe ngjarjet familjare ju shqetësojnë, por mos u shqetësoni nesër gjithçka, ose pothuajse gjithçka, do të zbutet. Përballë qetësisë së nevojshme, problemet zgjidhen pa lënë gjurmë, përveç humorit delikat që ju karakterizon. Në punën tuaj ende arrini të jepni më të mirën tuaj, mos lejoni që të mashtroheni nga gjendja shpirtërore dhe të vazhdoni shumë shpejt në rrugën tuaj.

Gaforrja

Me Hënën në Dem, marrëdhëniet ndërpersonale do të favorizohen, miqtë janë një burim gëzimi, mbështetjeje dhe do t’ju japin këshilla të dobishme. Ditë e veçantë për lidhjen tuaj të dashurisë. Orët e kaluara me partnerin tuaj do të jenë gjithmonë ndër kujtimet më të mira. Edhe në punë është koha të dilni nga izolimi dhe të bashkëpunoni, partneritetet dhe aleancat e biznesit tuaj mund t’ju japin kënaqësi të madhe.

Luani

Një paqëndrueshmëri e lehtë emocionale e bën ditën tuaj gri. Mos e përbuz mbështetjen e një miku të besuar pasi vërtet do të kesh nëvojë të flasësh, të besosh tek ai. E gjithë kjo do t’ju bëjë të ndiheni mirë. Ju nuk keni formën më të mirë, prandaj mos e detyroni veten me ritëm sportiv dhe pune, kënaquni me hobit krijuese.

Virgjëresha

Me Luanin në Dem, jeta ju buzëqesh përsëri. E privilegjuar e madhe është zemra juaj , e hapur ndaj emocioneve të ëmbla dhe sugjerimeve të paharrueshme. Një takim joshës ju ofron mundësinë për një aventurë të këndshme. Në punë mund të kryeni me efikasitet zotimet tuaja, mos e shtyni fillimin e një projekti nga frika se mos dështoni.

Peshorja

Paraja dhe biznesi janë pikat kryesore të ditës, një forcë e pamposhtur shumë presj jush do t’ju lejojë të merrni disa vendime në lidhje me jetën tuaj personale. Mendja e shëndoshë dhe korektësia, në fakt, do të japin rezultatet e dëshiruara. Përkundër të papriturave dhe përgjegjësive të shumta familjare, ju keni një dëshirë të madhe për dashuri. Partneri juaj do të ketë mundësi për të kënaqur kënaqësinë tuaj. Epo dashuria dhe jeta në çift do të jetë thjesht perfekte.

Akrepi

Filloni ditën me këmbën e majtë. Nevoja për të frenuar padurimin mund t’ju bëjë pak të paduruar.Në rast të pavendosmërisë, përvoja do t’ju ndihmojë të bëni zgjedhjen e duhur. Shmangni sheret me partnerin humbja është e garantuar! Lule Bach për qetësinë e mendjes dhe një njohuri më të thellë të brendësisë së dikujt, edhe atë që përgjithësisht nuk shfaqet.

Shigjetari

Do të jeni në qendër të vëmendjes në sektorin sentimental. Ndieni një lloj intolerance ndaj gjithçkaje që merret si e mirëqenë dhe keni nevojë të rinovoni situatat tuaja emocionale, veçanërisht nëse keni një jetë në çift. Një lidhje e gjatë ka filluar t’ju bezdisë merrni kohën e nevojshme dhe bisedoni me partnerin tuaj dhe çdo gjë do të rregullohet. Keni shumë nevojë për aktivitet fizik, prandaj shkoni në palestër më shpesh dhe luani rregullisht sportin tuaj të preferuar.

Bricjapi

Një konfigurim pozitiv siguron dialog dhe ngrohtësi në jetën e atyre që janë çift. Disa takime premtuese janë në horizont nëse jeni duke kërkuar dashuri. Ide emocionuese, mbase jo të lehta për t’u zbatuar, nëse doni të bëni gjithçka vetë. Njohje të reja ju presin, por mos lini pas dore miqësitë e vjetra me të cilat keni pasur përvoja të forta.

Ujori

Disa yje të kundërt me njëri tjetrin do të sjellin kujtime të dhimbshme. Në këtë moment e kaluara bëhet një çakëll më shumë sesa një burim. Ndaloni melankolinë, pasiguritë dhe bëhuni gati të njihni fytyra dhe vende të reja. Le te flasim per dashurine. Ndoshta ka shumë nyje të pazgjidhura në marrëdhënien tuaj si çift dhe yjet ju ftojnë të përballeni me to dhe t’i zgjidhni ato edhe në një mënyrë radikale.

Peshqit

Kjo do të jetë një ditë e favorshme e cila do t’ju lejojë të kujdeseni për veten dhe mqitë tuaj. Zgjuarsia dhe shpërqendrimi, i vendosur nga Mërkuri në fushën e tetë, ju këshillon të keni kujdes në biznes dhe blerje. Nëse jeni plot toksina, filloni një dietë pastruese bazuar në lëngje dhe fruta. Pini shumë ujë. Dashuria pritet të lulëzojë dhe partneri juaj do t’ju bëjë të ndiheni si në qiellin e shtatë.