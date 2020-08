Dashi

Nëse një kontratë ju vjen për ta firmosur, duhet të bëni shumë kujdes. Lexoni të gjitha klauzolat me kujdes. Jupiteri dhe Saturni do të jenë në drejtim të kundërt dhe do të shkaktojnë disa ndryshime. Në dashuri, megjithatë, dita është premtuese, falë një Hëne në një pozicion të mirë. Një marrëdhënie e kënaqshme me Binjakët ose Peshoren.

Demi

Nesër do të jetë një ditë e re mjaft e lodhshme në dashuri. Nëse e kuptoni që jeni afër atyre që nuk ju meritojnë, duhet të largoheni. Ju mund të bëheni më mirë! Në punë ka një marrëveshje në progres që ende nuk është mbyllur. Duhet të përpiqeni ta sillni atë në një përfundim të suksesshëm deri në dhjetor.

Binjakët

Nesër duhet të shmangni polemikat dhe diskutimet në dashuri dhe në marrëdhënie me të tjerët. Mundohuni të përmbani nervozizmin që do të ndjeni. Në punë do të duhet të jeni shumë të kujdesshëm, veçanërisht nëse duhet të përballeni me teste të rëndësishme.

Gaforrja

Nesër nuk duhet të përballeni me çështje të rëndësishme të lidhura me punën, siç është nënshkrimi i një kontrate. Shtyjeni në ditët në vijim! Në dashuri, nga ana tjetër, pritet një e hënë shumë intriguese: shfrytëzojeni maksimalisht! Në orët e ardhshme, miqtë dhe të dashurit me kënaqësi do t’ju japin mbështetjen e tyre.

Luani

Nesër do të gjeni dëshirën për t’u dashuruar. Marrëdhëniet që lindin këto ditë do të mbrohen nga yjet. Në ditët në vijim, do të duhet të jeni jashtëzakonisht të kujdesshëm me financat tuaja: përpiquni të kurseni më shumë para për dimrin.

Virgjëresha

Nesër do të jetë një ditë shumë e dobishme në punë, veçanërisht për njerëzit e vetëpunësuar. Tani për tani ju keni një dëshirë në rritje për të marrë sërish pjesën e parë të jetës tuaj dhe të jepni një drejtim të saktë për muajt e ardhshëm. Kushtojini vëmendje lidhjeve me Shigjetarin dhe Peshqit: mund të lindin më shumë tensione.

Peshorja

Duhet të gjeni guximin të hapni dhe t’i besoni partnerit shqetësimet tuaja, veçanërisht nëse ndjeni paqartësi në marrëdhënie. Në punë dëshironi të gjeni mënyrën më efektive për të përmirësuar situatën tuaj.

Akrepi

Bazuar në horoskopin e Paolo Fox, nesër do të jetë më mirë për ju të shtyni takimet e rëndësishme dhe çështjet e biznesit për një kohë më vonë.

Në orët e ardhshme ju mund të jeni më të ndjeshëm sesa duhet ose të ndiheni të shqetësuar për diçka, provoni t’i lini gjërat të rrëshqasin më shumë mbi ju.

Shigjetari

Ka pak nervozizëm nga ana juaj, por yjet janë të favorshëm. Përjetoni luhatje emocionesh. Diskutimet janë të mundshme në punë, përpiquni të jeni të kujdesshëm. Vëmendje edhe për shpenzimet.

Bricjapi

Ditë pozitive në dashuri falë ndikimit të Diellit, Mërkurit, Jupiterit dhe Saturnit. Bëni plane. Gjërat janë më të mira edhe në punë.

Ujori

Disa marrëdhënie mund të kenë ndryshuar: nëse pasioni është zhdukur, ka ende dashuri. Në fushën profesionale ju duhet të jeni të gatshëm të bëni zgjedhje dhe të merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen tuaj.

Peshqit

Dita fillon ngadalë, por gjërat shkojnë më mirë pasdite. Dashuria nuk është në qendër të mendimeve tuaja, ju keni diçka tjetër në mendjen tuaj.Në punë keni ide të mira, por keni mbetur me disa dyshime për shkak të Merkurit dhe Diellit.