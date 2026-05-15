Kur udhëheqësit e dy superfuqive të botës u takuan në Pekin këtë javë, trajtuan disa nha pikat e nxehta për të cilat të gjithë prisnin që ata të flisnin. Nga lufta në Lindjen e Mesme te tensionet në Tajvan, udhëheqësi kinez Xi Jinping përfshiu edhe një çështje tjetër.
Në fjalën e tij hapëse të enjten, Xi iu referua Luftës së Peloponezit në Greqinë e lashtë, një konflikt dekadash i gjatë që shpërtheu midis Athinës dhe Spartës në vitin 431 para Krishtit.
“A mund ta kapërcejnë Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ashtuquajturin ‘Kurth i Tukididit’ dhe të krijojnë një paradigmë të re për marrëdhëniet midis fuqive të mëdha?”, tha ai.
Çfarë është Kurthi i Tukididit?
Një element kryesor i komenteve të politikës së jashtme, përfshirë edhe nga ish-kryestrategu i Trump, Steve Bannon, Kurthi i Thukididit i referohet idesë se kur një fuqi në ngritje kërcënon të zhvendosë një fuqi të vendosur, rezultati është shpesh lufta.
“Ishte fuqizimi i Athinës dhe frika që kjo ngjalli te Sparta që e bëri luftën të pashmangshme”, shkroi Tukididi në librin e tij, Historia e Luftës së Peloponezit.
Ashtu si Athina dikur luftoi me Spartën, implikimi është se ngritja e Kinës provokon ankth dhe konflikt të mundshëm me SHBA-në.
Vëzhguesit kanë vënë re se Xi e ka përdorur termin për vite me radhë, por përdorimi i referencës klasike gjatë vizitës së Trump mund të ketë qenë një paralajmërim i qëndrimit të tij ndaj Tajvanit.
Udhëheqësi kinez më vonë e paralajmëroi Trumpin se çdo hap i gabuar në lidhje me Tajvanin mund t’i shtynte të dy vendet e tyre në konflikt.
“Çështja e Tajvanit është çështja më e rëndësishme në marrëdhëniet Kinë-SHBA”, tha Xi, duke folur për ishullin vetëqeverisës që Kina e pretendon si të vetin.
“Nëse keqtrajtohet, të dy kombet mund të përplasen ose edhe të hyjnë në konflikt, duke e shtyrë të gjithë marrëdhënien Kinë-SHBA në një situatë shumë të rrezikshme”, shtoi ai.
