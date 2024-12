Ushqyerja është shumë më e rëndësishme sesa mendojnë disa njerëz, veçanërisht koha në të cilën hahen vaktet, veçanërisht darka.

Sipas Dr. Mindy Pelz, nëse doni të humbni peshë, duhet të keni parasysh disa gjëra.

E para është të hani drekë tre ose më shumë orë para se të flini, sepse “do të keni insulinën që do të fillojë të ulet ndërsa melatonina rritet”. Kjo do t’ju lejojë të bëni një gjumë të mirë të natës dhe insulina shtesë nuk do të ruhet si yndyrë.

Nga ana tjetër, nëse e hani darkën shumë vonë, si melatonina ashtu edhe insulina do të rritet në të njëjtën kohë. Kështu që trupi do ta ruajë insulinën si yndyrë. Prandaj, shtimi në peshë mund të ndodhë për shkak të kësaj rrethane, e cila nuk favorizon aspak orarin e natës.

Një tjetër çelës është zvogëlimi i ekspozimit ndaj dritës blu nga pajisjet elektronike gjatë natës. Kjo e ndihmon melatoninën të veprojë pa ndërhyrje, duke përmirësuar gjumin. Prandaj, ushqimi luan një rol të rëndësishëm në gjumin e njerëzve, sipas Dr. Mindy Pelz.