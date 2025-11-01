Një variant i ri i COVID-19 po qarkullon në Europë dhe po tërheq vëmendjen e shkencëtarëve dhe mediave, për shkak të simptomave të pazakonta dhe emrit që i është vënë, “Frankenstein”. Varianti XFG, i njohur gjithashtu si “Stratus”, ka filluar të dominojë në Gjermani dhe disa vende të tjera europiane që nga mesi i vitit 2025.
Në media, ai përshkruhet si shkaktar i “dhimbjes së fytit”, përveç simptomave tipike të COVID-19. Megjithatë, autoritetet shëndetësore theksojnë se rreziku nga ky variant mbetet i ulët.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) dhe Qendra Europiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) e kanë klasifikuar XFG si një “variant nën vëzhgim”, që do të thotë se po monitorohet nga afër, por nuk konsiderohet ende shqetësues.
Sipas të dhënave më të fundit të ECDC, rastet me COVID-19 kanë qenë në nivele të larta në gjithë kontinentin, megjithëse aktualisht po shënohet rënie në shumicën e vendeve.
Veçoritë e variantit “Frankenstein”
XFG është një rekombinant, një përzierje e dy linjave të mëparshme të virusit, LF.7 dhe LP.8.1.2. Ashtu si përbindëshi Frankenstein, i krijuar nga pjesë të ndryshme trupi, edhe ky variant është formuar nga kombinimi i pjesëve të ndryshme të varianteve virale.
Është normale që viruset të pësojnë mutacione dhe të ndryshojnë me kalimin e kohës. Termi “Frankenstein” u përdor për herë të parë për të përshkruar nënvariantet e koronavirusit pas përhapjes së Omicron në fund të vitit 2021 në Afrikën e Jugut.
Aktualisht, OBSH dhe Instituti Robert Koch (RKI) e vlerësojnë rrezikun nga XFG si të ulët.
Simptomat dhe dallimet nga variantet e tjera
Nuk ka prova të qarta që “ndjesia e briskut në fyt” të ndodhë më shpesh te ky variant. Simptoma si dhimbja e fortë e fytit dhe ngjirja e zërit nuk janë specifike për variantet e COVID-19, ato mund të shfaqen edhe te infeksione të tjera të rrugëve të frymëmarrjes.
Në fakt, është pothuajse e pamundur të dallosh me siguri mes COVID-19 dhe, për shembull, gripit, vetëm në bazë të simptomave.
