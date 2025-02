Ish-deputeti i Partisë Socialiste Alket Hyseni, i ftuar në emisionin “Kjo Javë” me gazetaren Nisida Tufa, ka folur mes të tjerash edhe në lidhje me Kongresin Botëror të Ligjit që do të organizohet në vitin 2023 në Tiranë, ku tha se Reforma në drejtësi ka dhënë rezultat.

Ai ka dhënë detaje në lidhje me organizimin, ndërsa bërë me dije se grupi i punës ka pritshmëri të larta nga vendi ynë.

Hyseni u ndal edhe tek zgjedhjet e 11 majit, ku ka zbuluar se nuk do të jetë në listat e Partisë Socialiste.

Pjesë nga diskutimi në studio:

Nisida Tufa: Kongresi Botëror i Ligjit do të mbahet në kryeqytetin e Shqipërisë, në Tiranë. Kur nisi të lakohet Tirana për t’u mbajtur ky Kongres, sa ka që lakohet?

Alket Hyseni: Shqipëria për dy vite do të jetë qendra botërore e ligjit, në 2027 do të vijnë juristë nga më të shquarit në botë. Kjo organizatë është organizata më e madhe, kongresi që do të organizohet në Shqipëri do të jetë organizimi i 30-të. Shoqata botërore e juristëve është organizata më e madhe për juristët, kjo iniciativë është marrë nga udhëheqës botëror. Themelues të këtij institucioni janë amerikanët, që prej vitit 2018 edhe Shqipëria ka një anëtar në këtë organizatë.

Nisida Tufa: Si shkoi ceremonia e pritjes nga Mbreti Filip i Spanjës?

Alked Hyseni: Mbreti Filip është një president nderi, ka kontribuar në këtë organizatë, na ka qëndruar shumë afër. Ai është një njeri aq i thjeshtë, por plot sharm dhe me nivel shumë të lartë. Mbreti Filip ka marrë pjesë në të gjitha kongreset e organizuara.

Nisida Tufa: Si do të zhvillohet kongresi, si mendoni se do të shkojë, cilat janë pritshmëritë?

Alket Hyseni: Mikpritjen ne shqiptarët e kemi në gen, Shqipëria është në gjendje që të bëjë organizime të mëdha. Do t’ia arrijmë që në 2027 do të bëjmë një Kongres madhështor dhe me shumë klas. Besoj në aftësitë tona organizative, grupi i punës ka pritshmëri te ne. Ishin të paimagjinueshme që Shqipëria të jetë nëpër këto kongrese, kjo tregon që Shqipëria është pjekur dhe është bërë gati për të qenë pjesë e BE.