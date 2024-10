Sa shumë pyetje dhe skenarë hipotetikë që shqetësojnë një numër të madh njerëzish! Ndër këto pyetje shtohet se çfarë do të ndodhte me planetin tonë nëse do t’i mbaronte oksigjeni për vetëm 5 sekonda.

Platformat online janë plot me përgjigje për disa nga pyetjet më interesante që mund të imagjinoni. Megjithatë, përgjigjet mund të jenë të frikshme.

Duke synuar të imagjinonte “çfarë do të ndodhte nëse oksigjeni i Tokës nuk zhdukej përgjithmonë, por për 5 sekonda”, ekipi What If përshkroi rezultatin e tmerrshëm.

Ndërsa shumë prej nesh mund të qëndrojnë pa marrë frymë për disa sekonda, skenari i Tokës duke i mbaruar oksigjeni nuk është aq i thjeshtë.

Sipas What If, struktura të mëdha si Diga Hoover, në Shtetet e Bashkuara, apo kupola e Panteonit në Romë, dhe çdo gjë tjetër prej betoni do të shemben plotësisht.

Kjo është për shkak se oksigjeni është pjesë e agjentit lidhës që përbën betonin. Pa të, betoni është “vetëm pluhur”.

Metali i papërpunuar gjithashtu do të shkrihej menjëherë në ato 5 sekonda. Zakonisht, ka një

Shtresa e ozonit, një shtresë e gazit natyror që na mbron nga rrezet ultravjollcë të diellit, është gjithashtu e përbërë nga oksigjeni. Pa oksigjen për pesë sekonda, lëkura jonë do të ishte në mëshirën e djegies nga dielli.

Pa oksigjen, ne gjithashtu nuk do të kishim fuqi për automjetet jo-elektrike si makinat dhe aeroplanët, dhe qielli ynë do të mbetej i errët pa oksigjen në atmosferën e tij.

Sigurisht, është mirë të kihet parasysh se gjetjet specifike vijnë nga një kanal në YouTube dhe nuk përbëjnë provë shkencore.

