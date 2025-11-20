Emergjencat Civile janë përqendruar në urën e Mifolit ku situata paraqitet më problematike për shkak të prurjeve të larta.
Kreu i emergjencave, Haki Çako, theksoi se prurjet kanë ardhur më së shumti për shkak të reshjeve në Tepelenë, Memaliaj dhe Përmet.
Ai bëri me dije se shirat do të jenë prezentë edhe gjatë natës dhe gjatë ditës së nesërme.
“Reshjet pritet që të jenë prezent në shkallë vendi përsëri gjatë natës së sotme dhe ditës së nesërme të datës 21, por pritet të jenë lokale, të shpërndara, por pa efekte të drejtpërdrejta. Gjithsesi jemi në gatishmëri”, tha Çako në një lidhje live për Klan News.
Ai bëri me dije se qytetarët e dëmtuar do të kompensohen sipas ligjit në fuqi.
“Është duke u bërë edhe vlerësimi i dëmeve që do të procedohen konform akteve normative edhe për kompensimin e qytetarëve”, tha Çako.
