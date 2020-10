Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se tashmë PS ka hapur dyert për të gjithë ata që mendojnë se mund të kontribuojnë në PS si kandidatë për deputetë.

Por i i pyetur nëse Ditmir Bushati do të jetë deputet apo do të jetë Komisioner për Mediat në OSBE, pas zgjedhjeve të 25 prillit, Rama nuk e ka sqaruar prerë, duke lënë të hapur mundësinë se ai mund të bëjë shumë mirë edhe diçka që nuk ka lidhje me këto.

Pyetje: Ditmir Bushatin do ta fusni në listat e 25 prillit si deputet, apo do ta bëni Komisioner për Mediat në OSBE.

Rama: Ditmir Bushati është një person që ka kontributet e veta që mund t’i bëjë shumë mirë të dyja këto, por mund të bëjë edhe ndonjë të tretë që nuk ka lidhje me këto, por çështja e listave do të trajtohet dhe në fund do të kemi një skuadër më të mirë dhe efikase, që do të fitojë 25 prillin. Do kemi një fitore që do të jetë më e madhe se ato të mëparshmet.

/e.rr