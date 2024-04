Gjatë një interviste televizive deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi u pyet edhe për ndryshimet statutore që Ilir Meta njoftoi se do të ndërmarrë në parti.

Çfarë do të dalë nga telefoni juaj i sekuestruar?

Kryemadhi: Nga telefoni i sekuestruar do të dalin dashuritë e mia me Edi Ramën

Ajo foli edhe për deklaratat e fundit të Metës për nepotizmin.

Kryemadhi: Nepotizmi i ka zanafillat që në kohën e Partisë Socialiste. E bëri Edi Rama që të mos isha unë me Metën.

Unë mendoj se nepotizmi është argumenti I njerëzve sedentary që duhet të shmangin përgjegjësinë.

Në konvent do kandidoj me mendimet e mia për ndryshimet që kanë lidhje me meritokracinë. Do marrë pjesë në Konvent dhe do t’i ropozojë konventës mendimin tim.

E di që Reformën Zgjedhore Rama do ta dështojë.

Do propozojë që deputetët e Partisë së Lirisë të zgjidhen në bazë të meritokracisë edhe pse Edi rama do ta dështojë Reformën Zgjedhore.

Deputetët të futen në Kuvend në bazë të meritokracisë dhe votave që do të marrin.

/a.r