Binance, bursa më e madhe e kriptomonedhave në botë, është goditur nga ajo që besohet të jetë hakimi më i madh i kriptomonedhave ndonjëherë me vlerë 6.3 miliardë dollarë (4.7 miliardë paund).
Kriptomonedha është një lloj aseti dixhital që nuk ekziston fizikisht si paratë e gatshme ose monedhat. Në vend të kësaj, njerëzit përdorin portofolet dixhitale në telefonat e tyre inteligjentë ose kompjuterët për t’i aksesuar dhe menaxhuar ato.
Richard Teng, bashkëdrejtori ekzekutiv i Binance, tha se po punon me autoritetet për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe do të mbulojë të gjitha humbjet.
Ja çfarë dimë deri më tani.
Çfarë është Binance?
Binance është bursa më e madhe e kriptomonedhave në botë për nga vëllimi i tregtimit, ku njerëzit mund të blejnë, shesin dhe tregtojnë monedha dixhitale, si Bitcoin, si dhe t’i depozitojnë dhe tërheqin ato.
U themelua në Kinë në vitin 2017 dhe ka qindra miliona përdorues të regjistruar në të gjithë botën.
Bursa është vënë nën shqyrtim gjatë viteve të fundit – veçanërisht në vitin 2023, kur drejtori i saj i atëhershëm ekzekutiv, Changpeng Zhao, dha dorëheqjen pasi u deklarua fajtor për shkelje të pastrimit të parave.
Vitin e kaluar, një padi në SHBA e akuzoi kompaninë se kishte ndihmuar në dërgimin e miliona dollarëve për organizatat e përcaktuara si terroriste nga SHBA-ja.
Në vitin 2024, kompania tha se kishte më shumë se 160 miliardë dollarë asete.
Si ndodhi hakimi?
Hakimi ndodhi në bursën globale të centralizuar të Binance, Binance.com.
Binance.us, e cila ofron shërbime tregtare posaçërisht për banorët e SHBA-së, tha se nuk është prekur nga problemi.
Në një njoftim fillestar, Teng tha: “Hetimi ynë fillestar sugjeron se ky incident sigurie mund të ketë filluar me laptopin e kompromentuar të një inxhinieri DevOps.”
“Kjo i dha një sulmuesi akses në një kontejner shërbimi, ku ata paraqitën transaksione tërheqjeje të paautorizuara.”
Ai tha se sulmi kibernetik “nuk ishte një veprim i thjeshtë ‘me një klikim’”, por një “proces sulmi më kompleks”.
Raghu Nandakumara, nënkryetar i strategjisë së industrisë në platformën e sigurisë kibernetike Illumio, tha se kjo mund të nënkuptojë që një inxhinier është “bindur të bëjë një test” dhe se programet keqdashëse “kanë rënë në laptopin e tyre ndërsa e kanë bërë testin”.
Meqenëse laptopi tashmë kishte privilegje të mjaftueshme sigurie, Nandakumara tha se raportet e hershme sugjerojnë se ai u bë “rruga e sulmuesit direkt në prodhim dhe prej andej në portofolet”.
Teng ka thënë që atëherë se sulmi kibernetik “nuk është kryer nga një person i vetëm” dhe se hakerët përdorën metoda të sofistikuara për të fshehur gjurmët e tyre, siç është një “mekanizëm vetëshkatërrimi”.
“Mund të ndërtosh një kasafortë me mure mbrojtëse matematikore, por nëse individi që mban çelësat mund të mashtrohet, kasaforta hapet”, tha Dr. Clive Summerfield, kreu i FARx, një kompani sigurie për të dhënat biometrike në inteligjencën artificiale.
Kush qëndron pas hakimit?
Ende nuk dihet se kush qëndron pas sulmit, por disa firma analitike kanë treguar se ka Koreja e Veriut – megjithëse kjo nuk është konfirmuar.
Kompania e hetimeve të mundësuara nga inteligjenca artificiale, TRM Labs, tha në një raport se disa elementë të sulmit ndaj Binance ngjanin me incidente të mëparshme të lidhura me territorin, duke përfshirë një hakim prej 1.5 miliardë dollarësh (1.1 miliardë paund) në bursën ByBit në vitin 2025.
Këto sulme të mëparshme janë lidhur me një grup kriminelësh kibernetikë të akuzuar se punojnë drejtpërdrejt për regjimin të quajtur Grupi Lazarus – i njohur edhe si TraderTraitor.
Eksperti i politikës së jashtme të Koresë së Veriut, Dr. Edëard Howell, nga Universiteti i Oksfordit, i ka thënë BBC-së se Pheniani “ka një histori të gjatë të përdorimit të luftës kibernetike për të nxjerrë para”.
Howell tha se Koreja e Veriut “në thelb ka një agjenci shtetërore të luftës kibernetike”, të cilën e përdor “për të financuar programet e saj të armëve të shkatërrimit në masë” dhe si një “fond të fshehtë” për regjimin e udhëheqësit të saj Kim Jong Un.
Howell shtoi se që nga dita e sotme “rreth 40-50% e programeve të armëve të shkatërrimit në masë të Koresë së Veriut financohen nga lufta kibernetike dhe e kriptomonedhave”.
Koreja e Veriut gjithmonë ka mohuar çdo përfshirje në këto sulme; Binance nuk i është përgjigjur drejtpërdrejt pyetjeve të BBC-së në lidhje me lidhjet e mundshme të incidentit me zonën.
Çfarë do të thotë kjo për përdoruesit e Binance?
Në deklaratën e tij të mëparshme, Teng tha se fondet e përdoruesve të Binance janë të sigurta dhe, si masë paraprake, të gjitha depozitat dhe tërheqjet ishin pezulluar përkohësisht./BBC
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Burimi: Botë
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