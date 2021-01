Sot bëhen 10 vjet, ku armët e pushtetit të Sali Berishës, Lulzim Bashës dhe Ilir Metës, qëlluan mbi 4 qytetarë të pafajshëm duke u marrë jetën ndërkohë që dhjetra të tjerë u pl agosën.

Rrjetet sociale kanë kujtuar këtë ditë. Në video shihet Sali Berisha që flet për thika me helm e çadra pistoletë dhe vrasje te mundshme te Edi Rames me snajper, Lulzim Basha që thotë se Pol icia do te jetë në krye të detyrës dhe Ilir Metës që thotë se protestuesit ishin flokëpalarë.

Në fund, video e publikuar nga rrjetet sociale shkruan: 21 Janar nuk harrohet.

g.kosovari