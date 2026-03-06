Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) bën me dije se çështjet më komplekse mund të zgjasin përtej afatit prej 6 muajsh, deri në 2 vite.
Për të përfunduar këto procedime, angazhohet një prokuror i posaçëm dhe dy hetues, duke garantuar kështu një trajtim më të specializuar dhe të thelluar të rasteve.
