Zonja e parë e SHBA-ve, Melania Trump ka paditur Hunter Biden, djalin e ish-presidentit Joe Biden, për 1 miliard dollarë pasi ai hodhi pretendime se ka qenë Jeffrey Epstein, ai që e prezantoi ish-modelen slloveno-amerikane me presidentin aktual të vendit, Donald Trump.
Avokati i Melania Trump kërkoi që Hunter Biden “të tërheqë menjëherë deklaratat e rreme, shpifëse, përçmuese dhe provokuese” që bëri për klienten e tij në një intervistë në emisionin e tij në YouTube, “Channel 5 me Andrew Callaghan”.
“Mosrespektimi i rregullave do ta lërë znj. Trump pa zgjidhje tjetër veçse të ndjekë të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore në dispozicion për të rikuperuar dëmin e madh financiar dhe të reputacionit që i ka shkaktuar”, shkroi avokati Alejandro Brito në një letër të datës 6 gusht drejtuar djalit të ish-presidentit dhe avokatit të tij.
“Duke pasur parasysh historinë tuaj të gjatë të shfrytëzimit të emrave të të tjerëve – përfshirë mbiemrin tuaj – për përfitime personale, është e qartë se keni publikuar këto deklarata të rreme dhe shpifëse për znj. Trump për të tërhequr vëmendjen mbi veten tuaj”, tha po ashtu avokati i Melania Trump në padi.
