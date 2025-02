Deputeti i PS-së, Erion Braçe thotë se hetimi ndaj kryetari të bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është politizuar, duke iu referuar debateve në seancën e vlerësimit të masës së sigurisë në GJKKO më 12 shkurt 2025.

Në një intervistë në ‘Studio Live’ në Report Tv Braçe nënvizon se mllefi i treguar në atë seancë tregon se çështja është shkatërruar duke pranuar se paragjykimi ekziston se Veliaj u burgos për arsye politike 3 muaj para zgjedhjeve.

“Më lejoni të them, kjo që po ndodh dhe kjo që ka ndodhur në rastin e zotit Veliaj pa hyrë fare në çështje, por me kaq sa kam parë dhe me aq sa i referohet vetëm asaj seance të vlerësimit të masës së sigurisë them çështja është e shkatërruar. Më vjen keq. Çështja është shkatërruar, paragjykuar, politizuar, çbalancuar totalisht. Çështja është shkatërruar. Të dëgjosh ato dialogje në sallën e gjyqit e të shohësh si gjyqtari nuk ndërhyn në respect të ligjit për ti dhënë fund asaj gjëje dhe më pas ajo çfarë ndodh me zbardhjen e dialogut gjyqësor. Dialog gjyqësor. Unë kam dëgjuar shumë më tepër se aq në sallën e parlamentit, por jo në sallën e gjyqit.

Nuk mund të jetë i pranueshëm ai fjalor në sallë gjyqi. Tregon mllef, nuk tregon respect ndaj atij që po e heton, ndaj lirive dhe të drejtave dhe kryerjes së detyrës nga ana jote. Tregon mllef. Dhe mllefi po e shkatërron atë çështje. Njerëzit janë të interesuar për të bërë drejtësi, jo çfarë thotë njëri apo tjetri. Në atë çështje institucionet dhe individi duhet të dalë i pacënuar. Secili ka integritet dhe secili merr në bazë të provave dhe shkeljeve të ligjit dhe jo mllefeve të njërit apo tjetrit. Kërkohet respect dhe integritet në një proces” thotë Braçe.

Braçe thotë se kryetari i bashkisë së Tiranës Erion Veliaj po bën betejën e vet me drejtësinë dhe PS nuk po i ofron mbrojtje politike.

“Nga çkam dëgjuar, nga çkam lexuar unë nga komunikimet që zoti Veliaj bën kohë pas kohe, në mënyrë të përditshme me opinionin public, lidhur me me çështjen e tij, zoti Veliaj nuk vë në dyshim drejtësinë. Ka vënë në dyshim sjelljen, qëndrimin, akuzën dhe vendimin e një prokurori dhe një gjyqtari, që operojnë brenda SPAK dhe gjykatës respective. Kështuqë zoti Veliaj është në të drejtën e tij të flasë për çështjen e tij.

Sa kohë që Partia Socialiste e Shqipërisë e ka bërë të qartë qëndrimin jo vetëm për zotin Veliaj por për të gjithë, cilindo nga anëtarët e Partisë Socialiste të Shqipërisë, me post apo pa post të rëndësishëm, që në momentin që ka një akuzë të ngritur nga një prokuror i SPAK apo nga një gjyqtar i GJKKO, partia nuk ofron mbrojtje politike, për Veliajn dhe cilindo. Dhe Veliaj e ka bërë deri tani betejën e tij në raport me atë që prezumohet e që duhet të garantohet, pafajësinë e tij. Në gjykimin tim, me aq sa e njoh ligjin në këtë vend, i takon prokurorisë të provojë akuzat e tyre dhe Veliaj është në betejë me ta në emër të tij dhe jo në emër të subjektit politik”

Edhe debatin publik të maxhorancës me SPAK pas arrestimit të Veliajt nuk e sheh si sulm ndaj institucioneve të reja të drejtësisë, por si vijimsi e ndërtimit të një drejtësie të drejtë dhe të barabartë ku të respektohet prezumimi i pafajsësisë dhe të mos cënohet dinjiteti i njeriut deri në një vendim përfundimtar të gjykatës.

“Nuk besoj se maxhoranca ka debat me SPAK e aq më pak me GJKKO-në por është në drejtën e saj të ketë opinionin për vijimin e reformës në drejtësi. Maxhoranca dhe kryeministri janë në të drejtën e tyre të thonë atë që mendojnë’ thotë Braçe për gazetarin Arbër Hitaj.

A është arrestimi i Veliajt ndërhyrje në proces zgjedhor?

Nuk dua ta besoj thotë Braçe, ndërsa propozon të bëhen ndryshime në ligj, ashtu siç ndalohen partitë të kryejnë investime 4 muaj përpara zgjedhjeve ashtu të ndalohen dhe ndërhyrjet në proces zgjedhor,përfshi këtu dhe arrestimet nga SPAK.

“Nuk dua ta besoj. Në fakt paragjykimi ekziston. Të arrestosh e ta mbyllesh në burg 3 muaj para zgjedhjeve të bën të mendosh këtë gjë. Por nuk do dua që kjo të konsiderohet ndërhyrje në proces zgjedhor. Siç ne na ndalohet të promovojmë investime publike, e ne jemi nën monitorim nga SPAK besoj se duhet ti ndalohet cilitdo që ndërhyn në proces zgjedhor në dëm të një force apo force tjetër politike. Nuk mendoj se vënia nën hetim e një zyrtari do të ndikojë negativisht në votën e PS-së. Ne kemi bërë gjënë e duhur me reformën në drejtësi e SPAK. Kemi mbajtur distancë me këdo që vihet nën hetim apo akuzë. Kemi bërë mirë që nuk kemi ofruar ombrellë për cilindo funksionar politik të partisë sonë. Kemi bërë shumë mirë në respect të cilitdo që është në hetim dhe të prokurorisë.”

Kryetari i bashkisë së Tiranës u arrestua në zyrë më 10 shkurt dhe prej 12 shkurtit ndodhet në paraburgimin e Durrësit pasi po hetohet nga SPAK për akuzën e korrupsionit pasiv dhe të pastrimit të parave.