Një histori e paimagjinueshme qëndron pas raporteve të ministrit të Mbrojtjes Civile Michalis Chrysochoidis në parlament.

Ministri foli për 117 kriminelë “të ashpër” të cilët u lanë të lirë për shkak të “ligjit të Paraskevopulos”, duke përmendur si shembull rastin e një të dënuari me origjinë shqiptare, të cilin ai e mbajti në burg vetëm 4.5 vite nga 14.5 vite gjithësej të dënimit të tij dhe u lirua sipas parashikimeve të ligjit ndërkohë që u kthye menjëherë më pas në burg për vepra të tjera penale.

Ky është Musta Neri, i cili në shkurt 2015 u arrestua si bashkëpunëtor në dy mbytje, së bashku me Bajram Mondin, i cili kishte “në shpinë” dhe vrasje të tjera.

Ky i fundit u ndoq penalisht për krime të vrasjes me paramendim dhe të grabitjes, të kryera në bashkëpunim.

Musta Neri u akuzua për krime të vrasjes me paramendim dhe u dënua me 14.5 vjet burg dhe u dërgua në burg – por më pas doli ligji i Paraskevopulos, më 12 korrik 2019, tre ditë pas zgjedhjeve, dhe Neri u la i lirë. Kjo nuk duhej të kishte ndodhur.

Më 5 gusht 2019 – vetëm 20 ditë pas lirimit, Neri merr pjesë në një grabitje banke në Parga.

Prokurori i Prevezës lëshon një urdhër për arrestimin e tij, por që ishte e pamundur, pasi Neri ishte zhdukur. Paraqitja e tij e radhës ishte më 8 shkurt 2020, kur u organizua një operacion i madh policor për të arrestuar tre kriminelë shqiptarë, që kishin kryer grabitje në Kallamata, Parga dhe gjetkë. Departamenti i Krimeve të Pronës të Sigurisë së Atikës, i cili kishte ndjekur gjurmët e kriminelëve shqiptarë u përpoq t’i arrestonte ata në Korintin e Lashtë. Por kur kuptuan se ishin bllokuar, ata nxorrën armët dhe filluan të qëllonin në drejtim të policisë.

Specialistë të ELAS iu përgjigjën” zjarrit dhe më në fund dy nga kriminelët u plagosën. Njëri prej tyre u transportua në spitalin e Korintit dhe tjetri në Thriasio. I treti u arrestua.

Nga ajo përndjekje, vetëm një shpëtoi, dhe ende është i lirë, Musta Neri, për të cilin janë lëshuar dy urdhra arrestimi greke dhe një evropian.

Ministri i Mbrojtjes Civile Michalis Chrysochoidis, për këtë cështje tha në parlament: “Dhe për të përfunduar, zonja dhe zotërinj të SYRIZA-s, a jeni akoma krenarë për ligjin Paraskevopoulos?

Unë po merrem me një ëështje këtë mëngjes dhe dua t’ju them se është shumë indikative.

Atje është një bandit shqiptar dhe “shqiptari” flet për racizëm, duke thënë origjinën e tij kombëtare dhe asgjë tjetër, për të përcaktuar se kujt i referohet. Pra, ekziston një horr i cili në 2015 u burgos me diçka më pak se 15 vjet burg. Ky kriminel u lirua nga burgu, hyri në shkurt 2015 dhe u lirua nga burgu në 12 gusht 2019, domethënë, katër ditë pas zgjedhjeve me dispozitat përfituese të Paraskevopulos.

Në shkurt të vitit 2020, ai u ndoq nga Policia me një bandë tjetër të tij dhe qëlloi për të vrarë policët. Aktualisht ai kërkohet për vrasje të mbetur në tentativë për grabitje. A e dini sa raste të tilla ka? Vetëm në Drejtorinë YDEZI këtu në Atikë dhe vetëm në departamentin e vjedhjeve, që ka të bëjë me hajdutë dhe vjedhës, ka njëqind e 117 raste në dy vitet e fundit – dua të them derisa të skadojë ligji i Paraskevopulos – dhe të gjitha ata janë jashtë. Dhe të gjithë përsëritin krimet e egra kundër shoqërisë greke dhe kundër qytetarëve”.

“Në një moment, mendoj, nëse” riciklimi “i krimit ju dëmton, nëse jeni të interesuar në luftën kundër krimit, nëse jeni dakord që krimi i organizuar ka nevojë për vigjilencë, ne jemi këtu”. (tesheshi)