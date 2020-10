Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis gjatë një replike me kreun e opozitës, Aleksis Tipras ka folur në lidhje me çështjen e detit me Shqipërinë. Ai është shprehur se dy vendet kanë rënë dakort që pakti për ujërat territoriale të shkojë në Gjykatën Ndërkombëtare të Hagës. Ai gjithashtu u shpreh se zgjerimi me 12 milje është një e drejtë e patjetërsueshme e Greqisë dhe nuk mund të kushtëzohet.

“Ju nuk arritët të arrinit një marrëveshje për zonat ekskluzive ekonomike me Italinë dhe Egjiptin. Vendi aktualisht ka një marrëveshje të nënshkruar për demarkacionin gjeografik me Italinë. Është e vështirë të negociohet marrëveshja e pjesshme e demarkacionit me Egjiptin. Dhe në parim ka një marrëveshje me Shqipërinë për të referuar çështjen e Zonës Ekskluzive Ekonomike në Hagë pasi Greqia ka zgjeruar ujërat e saj territoriale.

Kam dëgjuar shumë për sovranitetin dhe të drejtat sovrane. Më lejoni të sqaroj edhe një herë: E drejta për të zgjatur 12 milje është një e drejtë e njëanshme e patjetërsueshme e vendit. Nuk diskutohet, nuk kushtëzohet. Qeveria Demokracisë së Re ishte e para që e bëri këtë, duke filluar në Jon. Dihet gjithashtu pse ujërat territoriale në Egje nuk janë zgjatur nga asnjë qeveri. Kjo nuk do të thotë që vendi nuk ka të drejtë”, është shprehur Mitsotakis.

Pak ditë më parë, gjatë vizitës së ministrit grek Nikos Dendias në Tiranë, Rama tha se se Shqipëria dhe Greqia kanë rënë dakort që për çështjen e detit do i drejtohen drejtësisë ndërkombetare.

g.kosovari