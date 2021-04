Kryetari i partisë Demokratike Lulzim Basha tha se çështja e detit me Greqinë dhe zgjidhja e saj duhet të kishte ndodhur tashme, dhe se qeveria duhet t’i drejtohej gjykatës ndërkombëtare.

Lulzim Basha: Propozimi ynë nëse do ishte bërë realitet do ta kishte tejkaluar këtë problem. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese mbetej vetëm një rrugë, ajo e drejtimit tek gjykatat ndërkombëtare.

Ilir Babaramo: Aty po shkojnë të dyja palët.

Lulzim Basha: Demilitimi i zonës ekskluzive ekonomike do të kishte ndodhur tashmë. Pati një zvarritje të negociatave, pati prapë ndërhyrje dhe personalizim. Ky është një nga dështimet e politikës së jashtme që i shtohen dështimet e politikës së brendshme të këtyre 8 viteve.

Pa diskutim që dërgimi drejt gjykatës ndërkombëtare duhet të kishte ndodhur dhe do të kishte ndodhur tashme, e demilitimi i zonës ekonomike ekskluzive. Dhe ne do të synojmë ta përmbyllim këtë proces në përputhje të plotë me ligjin ndërkombëtarë. Por duke patur parasysh edhe mos ndryshimin e rregullave në mënyrë, në mes të lojës.