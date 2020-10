Ministri i Jashtëm i Greqisë Nikos Dendias, do të vijë në një vizitë në Tiranë javën e ardhshme.

Një ndër temat të takimeve që ai do të zhvillojë në vendin tonë janë çështja e kufirit detar dhe negociatat që pritet të nisin mes dy vendeve.

Vetëm pak ditë më parë, Dendias u shpreh për mediat greke se kërkon që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejtë.

“Zgjedhja e Greqisë është caktimi i kufijve të shelfit kontinental dhe EEZ, në bazë të Ligjit Ndërkombëtar, me të gjitha vendet fqinje. Pra, me Shqipërinë, ne duam ta zgjidhim këtë çështje të prapambetur sa më shpejt që të jetë e mundur. Shpresoj që së shpejti të jemi në gjendje të kapim përsëri fillin e bisedimeve përkatëse dhe të arrijmë një rezultat që do të kënaqë të dy palët. Është e rëndësishme, në kontekstin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe duke pasur parasysh perspektivën evropiane të vendit tonë fqinj, të mbyllim të gjitha çështjet e hapura” – tha Dendias.

Ndërkohë në një intervistë për mediat greke vetëm pak kohë më parë, kryeministri Rama tha se çështja midis Greqisë dhe Shqipërisë është e veçantë, sepse të dy vendet nuk mund të vazhdojnë me zgjerimin e tyre në mënyrë të njëanshme, pa një marrëveshje midis tyre.

Rama tha se dy shtetet duhet të arrijnë një marrëveshje të mirëbesimit duke ngritur çështjen në një gjykatë ndërkombëtare me një rezultat objektiv dhe të jetojmë drejt të gjithë paqësisht nga atje e tutje.

/a.r