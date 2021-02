Nga Ylli Pata

Shpëtim Idrizi ka disa ditë që ka rikativizuar një retorikë të përsëritur të çështjes çame, por që politikisht nuk ka hedhur asnjë piketë se çfarë kërkon.

Kreu i PDIU-së, në vitin 2013 ka qenë aleat me PD-në e Berishës, në 2017-n hyri si parti në vete dhe sot ai është në koalicion me Lulzim Bashën, së bashku me PBDNJ-në e Vangjel Dules që e konsideron një kundërshtar politik.

Idrizi, hyri në koalicion me Edi Ramënnë zgjedhjet e vitit 2015 por që u bë i famshëm ishte me “çamët e Dibrës” në zgjedhjet e pjesshme të 2016-ës.

Në programin elektoral të vitit 2013 Partia Socialiste ka pasur një program për adresimin e çështjes çame, adresim që Idrizi mendon se Edi Rama e ka braktisur.

Megjithatë fakt është që prej vitit 2009 kur Lulzim Basha firmosi marrëveshjen e famshme të Detit me homologen greke Dora Bakojanis, Tirana dhe Athina nuk kanë firmosur asnjë pakt strategjik të ri mes palëve.

Greqia dhe Shqipëria kanë ecur në një rrugë ngriva shkriva që prej vitit 2013, ku realisht ka pasur tension dhe kërkesa të larta dypalëshe. Edi Rama nuk ka pranuar që të firmosë asnjë marrëveshje me Greqinë pa hequr ligjin e Luftës, që është realisht fillimi i zgjidhjes së çështjes çame, pasi nis me heqjen e së ashtuquajturës sekuestro conservative.

Megjithatë, çështja çame është më shumë se politike, ajo duhet të jetë strategjike dhe si e tillë nuk ka përse përdoret për fushatë, por duhet të jetë bazë e të gjitha forcave politike në vend, që çdo qeveri pa dallim ta ketë si pasqyrë politike përballë Athinës.

Megjithatë, Idrizi mendon se Rama është i shitur te Greqia, kurse aleatët e tij mendojnë të kundërtën, se Rama është i shitur te Greqia.

Po përse atëherë Shpëtim Idrizi nuk bind Lulzim Bashën të bëjë një plan elektoral për çështjen çame. Deri më sot Basha ka folur e lëshuar para e premtime për shumë gjëra; lekë për studentët, pensionistët, do paguajë faturat e dritave, të ujit, internetit, autobuzët, ilaçet etj etj, po përse nuk ka shkruas asgjë për çështjen çame?

Këtë mund ta ndihmojë Idrizi, se ndryshe përse rri në aleancë?!