PD ka dorëzuar sot në Gjykatën Kushtetuese një padi për vendimin e Kuvendit për mosngritjen e Komisionit Hetimorpër çështjen ‘Becchetti”. Në një deklaratë për mediat, Grida Duma akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka frikë të hetojë këtë çështje, duke e bërë atë përgjegjës për dëmshpërblimin prej 120 mln euro që shteti shqiptar duhet t’i paguaj Becchetti-t, me vendim të gjykatë ndërkombëtare arbitrazhi.

Duma thekson se ngritja e një Komisioni Hetimor nuk ka nevojë për miratimin e asnjë force politike, duke theksuar se PD do t’i shkojë deri në fund kësaj çështje.

“Fitorja e parë e PD është fakti që ata treguan publikisht që nuk miratojnë dot një komision hetimor pasi është e qarët që është çështje e humbur. Komisionet hetimore nuk kanë nevojë për miratimin e asnjë force politike. PD nuk mund të ndalojë me një fitore publike e mediatike, që për këtë çështje Rama ka frikë të hetojë pasi është shkaktar përgjegjës për 120 mln euro, për të cilat komisioni hetimor po vonohet,por megjithatë nuk do të pengohet. 120 mln eurro i arbitrazhit ndërkombëtar që ndëshkon Shqipërinë, ku shkaktar është Rama pasi politika merr hak ndaj një medie. Kjo është çështja dhe ne do luftojmë që shqiptarët mos të paguajnë 120 mln euro, por ta paguajnë shkaktarët, Rama and co”, tha Duma.

Më 14 tetor, Kuvendi vendosi që të miratonte ngritjen e komisionit hetimor për “25 prillin” me 123 vota pro, dhe rrëzoi, ashtu siç kishte paralajmëruar Rama, komisionin për “Becchettin” me 46 vota pro dhe 77 kundër. PS e ka konsideruar ngritjen e këtij Komisioni Hetimor se është në kundërshtim më ligjin. Sipas kryeministrit Edi Rama, ky Komision Hetimor nuk mund të ngrihet, pasi sipas tij, nuk ka asnjë njohje të publikut me një vendim nga gjykata përkatëse.

g.kosovari