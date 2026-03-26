Rusët po përgatiten të nisin një operacion kundër sistemeve të furnizimit me ujë të Ukrainës në muajt e ardhshëm.
Alarmi është dhënë nga vetë Presidenti Volodymyr Zelensky: “Ne duhet të forcojmë linjat mbrojtëse: kjo është një detyrë e qartë”.
Më herët, në një intervistë për Reuters, Zelensky lëshoi akuza të forta ndaj Rusisë se po kushtëzojnë amerikanët që të detyrojnë Ukrainën të pranojë lëshimin përfundimtar të Donbasit në përfitim të garancive të sigurisë.
“Tërheqja nga Donbasi është e gabuar, imorale e kështu me radhë, por tërheqja nga Donbasi sot do të thotë gjithashtu dobësim i linjave mbrojtëse të Ukrainës. Kaq është. Rusia gjithmonë mban një opsion rezervë. Merrni për shembull armët bërthamore, diçka për të cilën flasin vazhdimisht, duke kërcënuar të gjithë botën. Sa herë që ka një bllokim, në një moment ata dërgojnë një mesazh: ‘Po sikur t’i përdorim?’”, tha Zelensky.
Rusia konfirmon menjëherë deklaratën e Presidentit të Ukrainës. Kirill Dimitrev, i dërguar i Rusisë, theksoi: “Unë jam i përqendruar në axhendën ekonomike dhe bisedimet e paqes atje po zhvillohen paksa me dyer të mbyllura. Por, meqenëse zoti Zelenskiy herë pas here komenton për të gjitha këto, do të doja thjesht të tërhiqja vëmendjen te deklarata e tij, e cila ishte e rëndësishme. Ai tha se më në fund e kuptoi se Shtetet e Bashkuara do t’i ofrojnë garanci sigurie Ukrainës vetëm nëse tërhiqet plotësisht nga Donbasi”.
Derisa paqja nuk është firmosur, palët shkëmbejnë sulme shkatërruese. Të paktën 5 të plagosur dhe dëme të shumta raportohen në Dnipro të Ukrainës. Edhe në Odesa ka pasur shpërthime të mëdha nga sulmet ruse. Situatë serioze paraqitet në ish impjantin bërthamor të Çernobilit, të dëmtuar kohë më parë nga bombardimet e ushtrisë së Moskës. Nëse çarja nuk riparohet, struktura do të fillojë të gërryhet brenda katër vjetësh.
Sipas vlerësimeve të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), e cila ka udhëhequr përpjekjet ndërkombëtare për të stabilizuar situatën në centralin bërthamor për vite me radhë, restaurimi i strehës mbrojtëse mbi njësinë e katërt të energjisë së centralit, të dëmtuar nga një dron rus më 14 shkurt 2025, do të kushtojë 500 milionë euro.
Drejtori i Centralit Atomik, Sergei Tarakanov paralajmëroi se shkatërrimi i sarkofagut do të shkaktonte një re radioaktive mbi Europën.
