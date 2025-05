Roma po përgatitet për ceremoninë e zgjedhjes së Papa Leo XIV në krye të Vatikanit, e planifikuar për të dielën. Prefekti i Romës, Lamberto Giannini, njoftoi ndalimin e lundrimit në pjesën e lumit Tiber ngjitur me Vatikanin duke filluar nga e shtuna, dhe një “zonë ndalim-fluturimi” për sigurinë ajrore dhe aktivitetin kundër dronëve.

Plani përfshin gjithashtu praninë e zhytësve dhe snajperëve nga policia dhe karabinierët. Gjithashtu, me rastin e meshës së kurorëzimit, njoftohet një intensifikim të mbikëqyrjes rrugore për shkak të rritjes së trafikut drejt kryeqytetit.

Mbi 200 delegacione zyrtare të huaja priten në Sheshin e Shën Pjetrit, së bashku me të paktën 250,000 besimtarë. Për të garantuar sigurinë e tyre, do të ketë 6,000 oficerë të zbatimit të ligjit të ndihmuar nga afërsisht një mijë vullnetarë.

Zona maksimale e sigurisë

Tre zona sigurie dhe dy hapa kontrolli për akses në zonën maksimale të sigurisë. Janë planifikuar pesë pika kontrolli para-filtrimi, të ndjekura nga kalimi nëpër pikat e kontrollit të pajisura me detektorë metalesh. Për ata që nuk mund të shkojnë në Shën Pjetër, do të vendosen ekrane të mëdha në dy sheshe. Do të monitorohen gjithashtu aeroportet, stacionet hekurudhore, stacionet kryesore të metrosë së qytetit dhe rrugët e fluksit të besimtarëve.

Intensifikohen shërbimet e mbikëqyrjes

Përveç aktiviteteve normale, janë planifikuar 7 stacione shtesë operative për të shtunën dhe të dielën përgjatë autostradave Grande Raccordo Anulare dhe Romë-Fiumicino, në ndërlidhjet e autostradave dhe degët drejt aeroporteve të Fiumicino dhe Ciampino, për të siguruar mbikëqyrjen dhe menaxhimin e çdo problemi kritik.

Dhoma e Operacioneve Territoriale e Lacios dhe Dhoma Kombëtare e Situatave, në lidhje të ngushtë me Policinë Rrugore, do të kryejnë monitorim të vazhdueshëm të trafikut.