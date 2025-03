Një padrejtësi të madhe. Kështu e ka cilësuar kryetari I partisë demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, mosdhënien e lejes nga gjykata speciale në Hagë, për pjesëmarrjen e ish-presidentit Hashim Thaçi në varrimin e të atit. Gjatë homazheve të zhvilluara në Skënderaj ku ishte i pranishëm me bashkëpartiakë të tjerë, Krasniqi e cilësoi ndarjen nga jeta të Haxhi Thaçit si një humbje të madhe, që bëhet edhe më e dhimbshme për shkak të mungesës së Thaçit.

Gjithashu Nasim Haradinaj nga shoqata e veteranëve të luftës së UCK, dënoi ashpër vendimin e Gjykatës speciale. Homazhe pranë arkivolit të Haxhi Thaçit, ka bërë edhe kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, i cili tha se ai simbolizon lavdinë e të gjithë baballarëve të tyre. Dhomat e specializuara ta Hagës thanë përmes zëdhënësit Michael Doyle se aktualisht s’ka as kërkesë publike e as vendim publik të ndonjë gjyqtari lidhur me lirimin e mundshëm të ish-presidentit Hashim Thaçi për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të babait të tij në Burojë të Skënderajt.

Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu, ka thënë se do t’i shkruajë një letër kryetares së speciales Ekaterina Trendafilova për t’iu ankuar lidhur me rastin.

Endrit Thaci djali i ish-presidentit pohoi gjatë një fjalimi në ceremoninë në nder të gjyshit të tij se ai kishte pritur çdo minutë që babai të hapte derën e spitalit.

“Gjyshi asnjëherë nuk është dorëzuar përballë sëmundjeve. Shpresa për ta takuar babin ishte më e madhe se dhimbjet e sëmundjeve. Besimi ishte më i madh se aktakuza e padrejtë. Në muajt e fundit çdo orë priste t’ia hapte derën e spitalit, nuk u dorëzua dhe u rikthye në jetë disa ditë. Tri orë atë ditë, iu bënë një jetë. Që të dy e kërkonin lirinë, çlirimin”, tha ai.

Javën e kaluar ish-presidenti u lejua të vizitonte të atin e shtruar në QKUK, por u shoqërua drejt Hagës menjëherë pas daljes nga spitali.

“Ai iu mbijetoi të gjitha vuajtjeve, por këto 4 vite nuk i mbijetoi dhimbjes nga padrejtësia. Sëmundje e pashërueshme për njerëz të fortë. Babin nuk e lejuan të jap lamtumirën e fundit, nuk e lejuan t’i hedhë një gusht të dheut të Drenicës, por në vend të babit sot ka ardhur Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Lugina”, shtoi ai.