Ceremonia e Hapjes së Lojërave Olimpike të Dimrit Milano Cortina 2026 do të zhvillohet më 6 shkurt 2026, në stadiumin olimpik San Siro në Milano, në orën 20:00.
Kjo ngjarje madhështore do të përfshijë një marshim të atletëve në katër lokacione të ndryshme në Itali, duke përfshirë edhe disa qytete të njohura si Predazzo, Livigno dhe Cortina d’Ampezzo, të cilat gjithashtu do të mbajnë ngjarje të veçanta dhe ceremoni parakalimi.
Në këtë edicion të Lojërave Olimpike të Dimrit, shumë atletë do të kenë nderin të mbajnë flamujt e vendeve të tyre, duke përfaqësuar krenarinë e kombit të tyre. Përveç atletëve të shquar si Eliud Kipchoge nga Kenia dhe Rebeca Andrade nga Brazili, shumë shtete do të kenë përfaqësues të tyre gjatë ceremonisë.
Megjithatë, për Shqipërinë, ndodhen disa ndryshime. Pas disa zhvillimeve të fundit, është konfirmuar që flamuri shqiptar do të mbahet nga Lara Colturi, një nga atletet më të njohura shqiptare në disiplinën e skijimit alpino, në ceremoninë që do të mbahet në Cortina d’Ampezzo. Në ndërkohë, në Livigno, flamurin do ta mbajë Deni Xhepa, një tjetër emër i njohur në skijimin alpino shqiptar.
Për Shqipërinë, nuk do të ketë parakalim në stadiumin kryesor San Siro, pasi atje përfaqësohen kryesisht shtetet me tradita të forta në Lojërat Olimpike Dimërore, të cilat përfshijnë më shumë kategori disiplinash. Shqipëria, megjithatë, është e pranishme me përfaqësues të saj në skijim alpino dhe është një moment krenarie për sportin shqiptar.
Për shkak të numrit të kufizuar të sportistëve dhe përfaqësimit të Shqipërisë kryesisht në disiplinat e skijimit alpino, Shqipëria nuk do të marrë pjesë në paradën e atletëve në Milano, kjo pasi mësohet se KOKSH nuk e ka dorëzuar në kohë listën. Pavarësisht kësaj, përfaqësuesit tanë do të ndihen krenarë për nderin e dhënë, duke bartur flamurin kombëtar në dy nga qytetet më të njohura të Lojërave Olimpike të Dimrit.
Nderkohë, zyrtarisht nga burimet për Top Channel, flamurin do ta mbajë Lara Colturi në ceremoninë e Cortinës dhe Denni Xhepa ne Bormio (Livigno).
