Çarçafë të bërë gërshet, dhe një çengel hekuri. Këto kanë qenë mjetet me të cilat Arbër Çekaj dhe Fatmir Pjetri tentuan që të arratiseshin nga burgu 313. Gazetarja Klodiana Lala ka siguruar për ‘BalkanWeb’ mjetet rrethanore me të cilat dy të burgosurit do të arratiseshin nga ambientet e vuajtjes së dënimit. Pavarësisht tentativës, gjithçka rezultoi e dështuar.

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë së Burgjeve, Arbër Çekaj dhe Fatmir Pjetri (një prej anëtarëve të bandës së Babagjushëve) organizuan në bashkëpunim me njëri-tjetrin, tentativën e arratisjes. Ata shfrytëzuan situatën e stisur nga një i paraburgosur tjetër, i cili ka tërhequr vëmendjen e forcave të sigurisë duke prerë damarët e dorës. Mësohet se Lulzim Çepele preu damarët për të krijuar rrëmujë dhe për t’u tërheur vëmendjen rojeve.

Siç u raportua edhe dje, menjëherë gardianët kanë shkuar për t’i ofruar ndihmën e parë të paraburgosurit, ndërsa Çekaj dhe Pjetri, të cilët kanë qenë në zonën e ajrimit, kanë shfrytëzuar rastin dhe kanë tentuar të arratisen. Gjatë kësaj tentative, ata kanë goditur një prej policëve që i pikasi dhe dha alarmin për atë çka po ndodhte. Kujtojmë se Çekaj akuzohet për trafikim të 613 kg kokainë, të cilat u kapën në një kontejner me banane, që ishin porositur nga kompania “Abri Garden” në pronësi të tij.

/a.r