Kryedemokrati Sali Berisha, ka njoftuar se do të nis zyrtarisht nga Tirana fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit.

Gjatë takimit me drejtuesit politikë në qarqe dhe kryetarët e degëve të PD-së, Berisha njoftoi se mitingu i parë do të mbahet më 11 prill në Tiranë, në orën 19:00.

Kreu i PD tha se kjo çelje zyrtare e fushatës do të jetë madhështore, ndërsa u la edhe porosi strukturave të PD-së.

Berisha: 11 prilli, është data ligjore që ne mund të hapim fushatë elektorale, dhe në do jemi në Tiranë, në datë 11, në orën 19:00. Programin do e paraqesim ditët e tjera.

Secili nga ju, kryetarë, drejtues qarqesh, kryetarë degësh, kandidatë për deputetë, do të bëj më të mirën, që të jetë hapja më e bukur dhe më e mirë që kemi bërë ndonjëherë në Shqipëri. Do vijnë dhe përfaqësues nga diaspora, do jetë një hapje madhështore.