Kryeministri Edi Rama, solli sot në vëmendje edhe takimin e nesërm në Bruksel, ku Shqipëria pritet të hapi negociatat me BE-në për grup-kapitullin 6.

Rama gjatë fjalës së tij, gjatë një takimi me ish-punonjës të Policisë së Shtetit, Gardës, AMP-së dhe Shërbimit Zjarrfikës për vlerësimin e kontributit të tyre gjatë misioneve në shërbim të vendit tha se është momenti i duhur për të marrë sa më shumë nga procesi i negociatave me Bashkimin Evropianë.

“Nesër kemi një moment shumë domethënës, hapim një tjetër grup kapitujsh të negociatave me BE. Kemi besim, që do ta kthejmë këtë moment, në një moment për të marrë sa më shumë nga BE në aspektin e negociatave dhe mundësisht të mbyllim negociatat përpara se BE, pasi nuk i dihet asnjëherë, të kthehet në atë humorin e mëparshëm”, theksoi Rama.

Rama pritet të mbërri mbrëmjen e sotme në Bruksel, për të vijuar nesër me takimet.

Shqipëria hap nesër negociatat me BE-në për grup-kapitullin 6: Marrëdhëniet e jashtme, teksa në Bruksel do të mbahet Konferenca e Tretë Ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian.

Kryeministri Edi Rama do të kryesojë delegacionin shqiptar në këtë konferencë. Grup-kapitulli përmban dy kapituj: Kapitulli 30 – Marrëdhëniet e jashtme dhe Kapitulli 31 – Politika e jashtme, e sigurisë dhe e mbrojtjes.

Ky vendim vjen pas hapjes së kapitullit të “Themelorëve”, më 15 tetor që përfshin reformat kyçe në drejtësi, sundimin e ligjit, të drejtat themelore dhe funksionimin e institucioneve demokratike.

Pas prezantimit të metodologjisë së rishikuar për negociatat e anëtarësimit në vitin 2020, kapitujt negociues ndahen në gjashtë grupime tematike: Themeloret; Tregu i brendshëm; Konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse; Axhenda e gjelbër dhe lidhje e qëndrueshme; Burimet, bujqësia dhe kohezioni; dhe marrëdhëniet e jashtme.

Zhvillimi i Konferencës Ndërqeveritare pritet të shënojë një tjetër moment vendimtar për ecurinë e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë.

