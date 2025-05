Kreu i KQZ-së, Ilirjan Celibashi, zbuloi në emisionin “Opinion” në Tv Klan, arsyen përse nuk është publikuar rezultati i votimit elektronik në njësinë 10 dhe Bashkinë Vorës.

Sipas tij, Partia Demokratike ka pasur pretendime dhe theksoi se mëngjesin e së Hënës do të dalin rezultatet zyrtare.

“Votuesit nga jashtë janë rreth 195 mijë. Po fillon procesi i vlerësimit për fletët e votimit. Ato janë të vendosura sipas qarqeve. Tani kemi filluar për Korçën, Gjirokastrën dhe Kukësin. Për këto ka nisur numërimi edhe për votat brenda vendit.

Votimi dhe numërimi elektronik në njësinë 10 dhe Vorë, është një projekt pilot, që u realizua me konsensusin e të gjitha partive, përfshirë këtu edhe PD. Në diskutimet me aktorët politikë, në lidhje me mundësinë e shtrirjes më shumë të votimit elektronik në këto zgjedhje, nuk e patëm dakordësinë nga PD dhe dhanë dakordësinë vetëm për projektin pilot. Sipas vlerësimit që u bë kur morëm vendimin, PD kishte konsideratën që sistemi elektronik, nuk ofron besimin dhe garancinë. Kur bëmë vlerësimin për kohën e shpalljes së këtij vendimi, ata thonë se nuk jemi duke testuar transmetimin e menjëhershëm të rezultatit. Ata duan të testojnë se si funksionon pajisja dhe sa integritet ka ajo. Ne e dimë se transmetimi bëhet menjëherë.

Rezultatin do e bëjmë publik ditën e nesërme, midis orës 8 ose 9 në mëngjes. Ato që kanë dalë, janë dokumente të dalë nga pajisja. Fletët e printuara të dala me rezultatet? Në një mënyrë është material zyrtar. Ai është rezultati i prodhuar nga pajisja”, tha ai.

Ndër të tjera, Celibashi u shpreh se brenda ditës së Martë do të kemi rezultatin përfundimtar të votimeve, për partitë dhe kandidatët.

“Ka filluar numërimi në qarkun e Korçës, Gjirokastrës dhe Kukësit. Në fazën e internetit të KQZ, gjen informacione në kohë reale për vendin dhe për votimet nga jashtë.

Besoj që brenda ditës së martë do e kemi rezultatin, si për partitë dhe për kandidatët. Ia kemi dalë në 2021 dhe mendoj se do ia dalim edhe këtë herë.”

Votimin në diasporë, Celibashi e cilësoi si të suksesshëm, ndërsa shtoi se ka besim se këtë vit do të ketë më pak vota të pavlefshme sesa në zgjedhjet e kaluara.

“Votimi nga jashtë ka qenë sukses. Jemi duke vlerësuar. Në tërësi si proces ka qenë i suksesshëm. Jemi duke vlerësuar çdo pretendim. Të shohim sa do të qëndrojnë këto me provat që palët kanë. Kemi pasur komunikime të vazhdueshme për të gjitha problematikat, jemi në proces. Ka pak gjëra për tu adresuar ndryshe, sa i përket votimit nga jashtë. Ka shumë punë për të bërë, por nuk mendoj se është sot nata për këtë.

Kemi besim se në këto zgjedhje do të kemi më pak vota të pavlefshme se në vitin 2021. Nga eksperienca, zgjedhjet e vitit 2003 mund të them se kanë qenë më të vështirat. Dita e sotme mund të konsiderohet si një nga ditët më të qeta sa i përket zgjedhjeve në Shqipëri”, deklaroi Celibashi.