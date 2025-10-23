Kreu i KQZ Ilirjan Celibashi komentoi për ‘Real Story’ votën e Diasporës në fazën postzgjedhore të analizimit të procesit dhe cilësisë së zgjedhjeve të 11 majit. Celibashi tha se vota e Diasporës ishte sukses dhe se nuk ka asnjë provë për tjetërsimin e saj.
Sa i takon procesit në shtetin fqinj Greqi, Celibashi tha se nuk ka prova që vërtetojnë cënimin e procesit atje dhe se qarku i cili pati ndikim nga vota e Diasporës ishte qarku i Vlorës ku PS mori një mandat më tepër.
“Vota e Diasporës vota 10. Vazhdojmë të kemi debate me kompaninë por lidhet për aspekte që nuk kanë të bëjnë me integritetin e votës. Vazhdon të jetë një ccështje në diskutim.
Dikush që pretendon të kundërtën do të duhet të demostrojë një provë sinjifikative, edhe pse plotësisht i ndërgjegjshëm për ccfarë është pretenduar në Greqi. Prapë ne nuk e kemi provën që ky proces ka qenë i tillë që ka cënuar integritetin e zarfit. Në mënyrë përjashtimore ne i imponuam kompanisë që dorëzimi do të bëhet sipas protokollit, në shumë raste nuk është zbatuar por votuesi e ka marrë votën.
Vetëm në qarkun e Vlorës pati ndikim vota e Diasporës ku PS mori një mandat më tepër. Në asnjë njësi tjetër zgjedhore nuk pati ndikim. Nuk di të them nëse është lajm i mirë ose i keq. ‘Shqipëria Bëhet’ ka marrë goxha vota nga Diaspora.”
