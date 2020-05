Një lajm i mirë vjen për të gjithë kineastët dhe artistët shqiptarë. Në Tiranë, së fundmi çelet “Tirana Film Commission”. Një iniciative e cila ka gjetur mbështetjen e Bashkisë së Tiranës. Kjo qëndër ka qëllimin kryesor promovimin e qytetit si një sheshxhirimi i përshtatshëm dhe atraktiv për prodhimin e filmave, serialeve televizive dhe një gamë të gjerë prodhimesh audiovizuale.

“Tirana Film Commission” do të ofrojë për produksionet e huaja: mbështetje financiare, asistencë për gjetjen e lokacioneve në Tiranë; asistencë gjatë xhirimeve dhe gjetjen e shërbimeve lokale; autorizimin e leje xhirimeve në Bashkinë e Tiranës;

(Tirana Film Commission pritej të lançohej në maj gjatë Festivalit të Kanës por u shty për arsye se festivali nuk u mbajt. )

Përveç promovimit të qytetit TIRANA FILM COMMISSION do të ndikonte në rritjen e punësimit përmes angazhimit të profesionistëve të sektorit audio vizual dhe si rezultat zhvillimit pozitiv socio-ekonomik në kryeqytet. Gjithashtu 1/10 e turizmit në botë ndikohet nga industria e filmit, prova ka dhënë Kroacia me rritjen e turizmit që ka pasur pasi u xhiruan disa skena të “Game of Thrones”.

Pothuajse çdo bashki dhe qytet në Europe e ka një strukturë të tillë ku ftojnë prodhimet e filmave në qytetet e tyre, më në fund dhe Tirana futet në garë. Me sloganin “After making Tirana camera ready, now Tirana is ready to roll” mos u habisni sikur ndonjë skenë në sezonin e 5 të “Casa de Papel” të xhirohet në Tiranë.