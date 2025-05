Çelet ‘Java e Europës’, Gonzato: Zgjodhëm 11 projekte në 9 qytete të Shqipërisë

Çelet Java e Europës në kryeqytet. Ambasadori i BE-së Silvio Gonzato e quajti një “rrugëtim nëpërmjet arteve pamore, performancave, muzikës e bashkëbisedimeve”.

“Komuniteti i artistëve në Shqipëri sollën më shumë se 200 propozime për aktivitet, gjë që na e bëri të vështirë zgjedhjen, por zgjodhëm 11 projekte në 9 qytete të Shqipërisë për 2 javët në vijim. Kemi artistë nga Shqipëria e Europa që do na angazhojnë e do na bëjnë të reflektojmë. Ne dëshironim që kjo javë të na tregonte pikërisht këtë, të bënim këto biseda kritike. Ku do shkojmë ne në këto kohë të pasigurta? Jemi miq të BE-së këtu, të kutpojmë se çfarë na bën ne europianë. Ky bashkëbisedim do jetë spontan dhe shumë personal”, deklaroi ai këtë të Hënë nga “Europe House” në Tiranë.

Gonzato sëbashku me Federica Mogherini-n, Rektore e Kolegjit të Evropës, i janë bashkuar sot bisedës së moderuar nga Profesorja Belina Budini dhe Jean Monnet Chair.